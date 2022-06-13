高雄飄屎味市民崩潰！她列出「2年異聞錄」：什麼時候能脫口罩？

▲高雄市區深夜瀰漫豬屎味，引發民眾恐慌，經環保局追查源頭為路樹掌葉蘋婆所散發的臭味 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市區昨（12）日深夜瀰漫豬屎味，引發民眾恐慌，經環保局追查源頭為路樹掌葉蘋婆所散發的臭味。高雄市議會國民黨團表示，高雄市民長期面對工廠廢氣、各種化學物質外洩，對空氣異味感到敏感與害怕，是高雄人心裡最無奈的日常。

黨團總召童燕珍指出，光是陳其邁任內高雄出現大規模空氣異味及化學物質外洩的新聞就超過15件，已經可以寫出一本高雄『異聞』錄，高雄人長期面對空氣汙染、路樹散發異味、甚至三不五時就有工廠排放的化學物質進入空氣之中。如今疫情已經慢慢走向共存，民眾開始討論口罩政策鬆綁，但顯然高雄人能脫下口罩生活的那天看來卻遙遙無期。

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▲國民黨團列出高雄異聞錄，什麼時候才能讓高雄人敢脫下口罩，好好的呼吸戶外的空氣？（圖／高雄市議會國民黨團提供）

同時，高雄市民因為長期比鄰工業廠區，曾有突然走在路上就聞到各種不明的化學異味，懷疑有工廠排放廢氣，通報環保局，但是找不到源頭的情況，多年來市民對市府失去信任，只能默默戴上口罩保護自己。

國民黨團表示，路樹發生異味的問題一直都存在，新市府上任後，同樣的事情不只沒有改善，更嚴重的空氣汙染問題、化學物質排放、化學氣體外洩問題還不斷發生，令人質疑，陳其邁市長四大優先的空汙改善，如今任期要結束了，什麼時候才能讓高雄人敢脫下口罩，好好的呼吸戶外的空氣？

▲掌葉蘋婆樹為高雄市常見的行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路都有種植，在當開花季時，會產生豬屎惡臭味。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，高雄市環保局表示，掌葉蘋婆樹為高雄市常見的行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路都有種植，在當開花季時，會產生豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。經環保局稽查人員於現場查證後，發現異味疑來自行道樹所致。其他常見花期會產生異味之行道樹尚有黑板樹、福木、大葉山欖等。

環保局籲請民眾近期如有聞到異味時，可先於住家附近查看，是否有種植會散發異味的樹木種類，造成味道來源，如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味或工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線07-7317600，環保局將派人前往現場確認。