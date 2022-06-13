陸外交部：台海非國際水域　中國享有主權權利和管轄權

▲美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）穿越台灣海峽。（圖／翻攝U.S. Pacific Fleet）



記者蔡紹堅／綜合報導

《彭博社》12日報導，中國軍方與美國軍方的會談上，多次強調台灣海峽不是國際水域，美國艦隊應退出巡弋。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌13日表示，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，「有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口。」

汪文斌在記者會上指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣海峽最窄處約70海裡，最寬處約220海裡。根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。

汪文斌提到，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。

汪文斌還說，國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口，「中方對此堅決反對。」

▼中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



根據《彭博社》報導，知情人士透露，中國軍方不同層級的官員近期在多個不同的場合上向美方強調台灣海峽不是國際水域，此舉已經引起拜登政府內部的關注。

報導提到，美國及其盟友宣稱，台灣海峽大部分屬於國際水域，因此會派遣海軍艦艇通過該水域，行駛航行自由權利。但中國則主張台灣海峽是其專屬經濟海域的一部分，並認為外國軍艦在該海域的活動應受限制。

目前尚不清楚中國會否在台灣海峽採取進一步措施，來對抗進入台灣海峽的外國軍艦。美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）回覆《彭博社》時表示，「美國會繼續在國際法允許的區域飛行、航行和執行任務，包括通過台灣海峽。」