唐山酒吧黑道橫行　女歌手關狗籠後..5員工遭囚禁毆打

記者任以芳／綜合報導

唐山燒烤店痛毆女子事件持續發酵，一名駐唱女歌手實名舉報遭黑社會綁架到酒吧，進行毆打和囚禁。事件曝光後，有員工出面指控酒吧老闆就是黑道成員，不但動手打女歌手，還有很多人被打，起因只是宿舍挪床問題，三名主管手機遭到砸爛，甚至還被狂甩巴掌，更可惡的是，最後被警方以「和解」方式吃案。

▲唐山駐唱女歌手遭毆打「關狗籠16小時」，酒吧員工也舉報自己遭黑幫痛毆。（圖／翻攝 新黃河）

燒烤店重大暴力事件，「唐山打人五虎」的主嫌已落網，卻激發唐山市民高度憤怒，陸續有人實名舉報自己遭受黑社會迫害。其中一名張姓駐唱女歌手也豁出去，日前在個人微博發佈一段時長1分半的影片，實名舉報河北唐山路北區一個黑社會團伙。

該起暴力事件發生於5月23日下午4點至24日上午8點，黑社會成員誘騙她和她朋友到一間長寧道星際酒吧(星際liveshow)，實行非法拘禁，毆打辱罵、威脅恐嚇、白紙畫押。隨後轉移地點，把女歌手和友人關黑屋、關狗籠，長達16個小時。事後，女歌手12日上傳指控影片遭到警方要求刪除閉嘴。

▲唐山一間酒吧爆發女歌手、員工被黑道威脅毆打。（圖／翻攝 週刊君現場）

根據陸媒《中國新聞週刊》報導指出，另一名酒吧員工也出面指控酒吧老闆就是黑勢力，事發時間是5月29日凌晨4點下班後，因宿舍挪床問題，酒吧楊姓總經理對4名員工進行囚禁和毆打。

爆料員工提供一段手機錄音，一名男子不斷哀求「求求你放我一馬」、「我年紀比你小請放我一馬。」楊姓總經理回說，「年輕不是錯誤，年輕得懂事」，之後開始聽見扇耳光聲音。據悉3人遭到不同程度毆打，頭髮被抓掉、煽耳光、逼下跪、踹胸口，言語侮辱威脅，毆打過程求饒也不管用。

過程中，楊姓總經理發現被偷錄音，摔碎其中兩人手機。更可惡的是，當晚被打的5人（連同爆料員工）跑出酒吧，到祥豐道派出所報警。派出所錄口供驗傷後沒下文，4天後公司讓他們去「和解」，拿出諒解書簽字畫押。

▲唐山黑道暴力事件持續發酵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，酒吧老闆買二手手機賠償，把被打的工資發了，被打最嚴重的員工只得到4千元賠償。爆料員工氣憤的說，「前有兩位女歌手事情，後來又對我同事恐嚇毆打，動不動就說要打電話動人，誰不害怕，根本就是黑惡勢力。」

酒吧老闆是否勾結黑道勢力恐嚇歌手和員工，唐山警方已經立案調查。據了解，張姓女歌手遭受暴力事件直到12日晚上才被警方受理。唐山市灤州警方趕到河南與她見面，在河南當地公安部門做筆錄，同時提供一些證據。