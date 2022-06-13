南港展覽館外狂轟賓士12槍　認錯人了啦！3煞搞烏龍下場曝

▲吳姓男子因與陳姓男子間積欠賭債，竟撂人在北市南港經貿園區爆發槍戰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市南港經貿園區爆發槍戰，陳姓男子積欠吳姓男子數十萬債務，雙方相約談判，吳男則帶黃姓、陳姓槍手前往。3人一到現場，將范姓男子及車上洪姓友人誤認成陳男，朝車身猛開槍，甚至誤擊南港捷運站出口側玻璃，猖狂在市區猛開12槍，范男嚇壞駕車逃跑，赴派出所求救。士林地檢署偵結，依違反槍砲等罪將3人提起公訴。

竹聯幫分子22歲吳姓男子，今年2月12日與竹聯幫明仁會成員陳男，因賭債等糾紛約在南港經貿一路談判，但陳男同時約出范姓男子到場收積欠的酒錢。

▼南港展覽館暗夜爆槍戰，3煞「連轟12槍」。（圖／記者張君豪翻攝）

吳男帶上黃、陳友人赴約後，沒見到陳，只見1輛白色賓士車出現，誤認范男駕駛的賓士車就是陳男，直接搖下車窗連續開槍，范男聽到槍響，立刻載著車上洪姓友人加速逃跑，跑到汐止區社后派出所求救；過程中，范男白色賓士遭擊中12槍，另有2發流彈打中捷運南港展覽館2A出口。

南港分局當天在北市大安區臥龍街，拘提棄車逃逸的吳等3人到案，當場起獲作案的2把改造槍枝，經比對彈著點射擊點吻合，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，3人也遭羈押至今。

檢方根據吳等3人陳述，以及范、洪被害人指訴及現場監視器翻拍照片等，依違反槍砲、加重妨害秩序、殺人未遂等將3人提起公訴。