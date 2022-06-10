宣昶有生技公司驚爆苛扣薪資！10員工囚禁幹部　會議室變刑場

記者邱中岳／台北報導

聯電集團董事長宣明智的兒子宣昶有，在內湖路經榮的宣捷幹細胞生技公司，爆出積欠員工薪水的狀況，警方在7日晚上接獲線報，1名公司幹部被10名員工圍毆，並囚禁在會議室，最後警方前往救人，並發現幹部身上多處挫傷，事後又逮捕帶頭滋事的男子，男子不滿因薪資問題才會毆打該名幹部。

警方調查，內湖分局在7日晚上7時許接獲1名40歲的何姓女子來電報案，聲稱自己46歲的黃姓丈夫在內湖路上的一家生機公司擔任幹部，但是卻被26歲的孫姓員工等10人囚禁，警方獲悉後，立刻前往現場救人，並且當場逮捕帶頭的孫姓男子，也在會議室救出被囚禁毆打的黃姓男子。

▲曾爆出寄毒的黃姓男子，在宣昶有的幹細胞公司遭員工囚禁毆打。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後又在8日分別逮捕剩餘的9名涉案員工到案，全部人均稱，因為不滿公司利用各種理由，苛扣所有員工薪資，有時候每個月的薪水只領得到一半，所以在會議室相談不攏，才會一時氣憤動手打人，警方訊後依妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

據悉，該公司為聯電集團董事長宣明智的兒子宣昶有旗下的生技公司，黃姓男子則為公司旗下的幹部，且黃姓男子還曾被指名為四海幫成員，另外還被直指就是栽贓毒品給巫姓媒體創辦人的相關人士。

▲宣昶有的公司苛扣10名員工薪資，最後黃姓幹部遭毆打囚禁在會議室。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據了解，涉及寄送毒品給於姓媒體創辦人的李姓男子，當初認識黃姓男子，因為備受照顧以為遇到了好大哥，但沒想到卻被黃、宣教唆寄毒，最後因為受不了沒有交保，又一再被延押，所以才吐露實情，認為自己做錯事害到很多人。