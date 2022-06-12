天龍國孩子就是狂！出國唸書躲兵役遭通緝嚇壞...付50萬換緩起訴

▲住北市士林區張姓男子從22歲出國念書，但屆期已滿後卻未返國服兵役遭移送偵辦。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區1名家境優渥的張姓男子從22歲出國念書，一離鄉就是6年，接到徵兵通知仍未返台服兵役，直到檢方發布通緝，去年底他才急忙返台參加徵兵檢查。檢方考量他犯《妨害兵役條例》第3條第3款徵兵檢查無故不到，但已有悔意，無前科，予以緩起訴1年，處分確定日起8個月內，向公庫支付50萬元。

緩起訴指出，張男為民國82年生的出境國外就學役男，2015年7月17日以就學身分核准出境後，因去年已逾規定役男出境學士就學最高年限，經士林區公所先在同年3月23日發函催告返國進行徵兵處理，遭置之不理，同年10月再度發函命他於同年底12月29日到醫院做徵兵檢查，但張男仍意圖避免徵兵處理，無故不到場接受徵兵檢查，台北市政府提出告發偵辦。

檢方後來對他發布通緝，他才驚覺自己恐因沒服兵役而成通緝犯，立刻收拾行李返台，參加去年12月29日參加第二場徵兵檢查。

士林地檢署審酌張姓役男犯後坦承犯行，已有悔意，態度尚佳、無前科，參酌刑法第57條例所列事項及公共利益維護，緩起訴1年，緩起訴確定8個月內，向公庫支付新台幣50萬，也屬極罕見違反兵役高額繳交金額。