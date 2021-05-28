中國制裁美宗教委員　美國務卿譴責

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

對於中國宣布制裁美國國際宗教自由委員會委員摩爾，美國國務卿布林肯今天予以譴責，表示這只會引來國際社會更為關注中國嚴重的侵害人權行為。

中國外交部發言人趙立堅26日表示，針對美方「公然為邪教組織張目，基於謊言和虛假信息對中方人員實施單邊制裁的行徑」，中方決定對摩爾（Johnnie Moore）實施制裁，禁止摩爾及其家屬入境中國以及香港、澳門特別行政區。

對此，布林肯（Antony Blinken）發出聲明譴責，表示這些制裁是中國延續3月對2名美國國際宗教自由委員會（USCIRF）成員，以及加拿大、英國與歐洲官員、學者和組織所進行的報復性制裁。

美國國務卿布林肯3月22日聯合歐盟、英國與加拿大，以侵害人權為由制裁新疆官員及機構。中國隨即對10名歐盟人士及4個實體祭出報復性制裁，26日進一步制裁英國9名人員和4個機構，27日中國再對美國、加拿大3名人員和1個機構實施報復性制裁。美國方面遭制裁人員包含美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席柏金斯（Tony Perkins）。

對於中國的報復性制裁，布林肯表示，北京企圖恐嚇和壓制為人權與基本自由，包括宗教或信仰自由而大聲疾呼的人，這只會引來國際社會更大關注，並審視中國嚴重的侵害行為。這包括新疆正在發生的危害人類與種族滅絕罪行，以及對包括藏傳佛教徒、基督教徒與法輪功修行者在內的宗教與精神信徒的鎮壓。

布林肯指出，美國將繼續捍衛人權，並向中國政府為其侵害行為問責。