1個月1萬元！婆婆狂喊不夠「來討菜錢」　媳婦公開家中花費傻眼

▲一名女網友表示，婆婆一直向自己討家用。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

隨著物價上漲，許多人近日在消費時對於開銷變大皆十分有感。一名女網友12日在臉書社團「靠北婆婆2.0」PO文表示，婆婆一直向自己說一個月一萬元的菜錢不夠用，讓她相當無奈，「老公又沒給我生活費，小孩開銷都是我在負責。」貼文一出，引起許多網友熱烈討論。

「1個月1萬塊菜錢真的不夠嗎？婆婆整天喊錢不夠用，每個月都倒貼，一直問媳婦該怎麼辦？」原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，老公並沒有給自己生活費，自己請假在家照顧小孩，大的才3歲，小的也才7個月，所有花用都是自己負責，沒想到連婆婆也來湊一腳。

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該名人妻解釋，婆婆一天只煮一餐，早晚餐她自己處理，「有時候中餐還沒有煮，三不五時我就回娘家1、2個禮拜，1個月在家的時間只有2個禮拜吧！這樣1萬塊買菜錢真的不夠嗎？」原PO接著說，「菜色2道青菜跟一道肉還有一鍋飯，偶爾買便當或煮麵吃，柴米油鹽醬醋茶都我買的......。」懷疑在大部分開銷都由自己吸收的情況下，婆婆還不斷想向自己討取家用是否合理。

許多網友看過文章後，紛紛留言表示，「請他去跟他寶貝兒子請款」、「叫她跟兒子要，你就裝聾」、「如果她一天才煮一餐，一萬一定夠，還有剩吧」、「最簡單就是以後各自解決，不會有爭議」、「你老公要養家阿，他在幹嘛」、「如果只買菜跟肉，沒有樣樣買貴買好食材，不含其它民生用品是夠的！但重點是錢應該跟她兒子拿才對」、「就說清楚他兒子沒給過 要再多 只能跟她兒子要求」。

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