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社會 社會焦點 保障人權

停車場雙屍四命血案！死者頭部凹陷　凶器疑為法器「金剛杵」

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北土城區一對泰國華僑李氏夫妻，遭已歸化台灣籍的35歲王姓泰國籍好友殺害，並用兩人今年才買的BMW X4載屍，最後棄置高鐵桃園站前一處停車場，其中女性死者還懷有龍鳳胎，釀成2屍4命的悲劇。據悉，犯人的作案的凶器疑似為法器「金剛杵」。

檢警發現，李姓泰裔夫妻被人發現陳屍在BMW後車廂，且身上、與頭部有多處鈍器傷痕，目前仍未尋獲凶器。據了解，王男疑似使用佛教密宗的法器「金剛杵」殺害夫妻檔。

▲▼高鐵青埔站前停車場2屍4命，泰裔夫妻最後身影曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼泰裔夫妻最後身影。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼高鐵站前停車場2屍4命案，死者最後身影曝光。（圖／記者陳雕文攝）

金剛杵最早出現在婆羅門教《梨俱吠陀》，是因陀羅的武器名稱，名叫金剛（vájra），即是閃電；相傳因陀羅與阿修羅戰鬥時，猛力擊打阿修羅頭部，碎裂的閃電成為鑽石，因此鑽石也被稱為金剛（vájra）。

印度教、藏傳佛教與耆那教，皆以金鋼杵來作為宗教器具，認為它代表了一種精神上的力量；在西藏佛教密宗中，金剛杵是常見的法器，常為護法手持，象徵能夠摧伏外道、擊敗惡魔的力量。

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場，涉案主嫌王姓男子棄屍後還在現場幾度回頭張望。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲涉案主嫌王姓男子疑似用金剛杵殺人。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧整起事件，均為泰裔的李姓夫妻10日被人發現陳屍在高鐵站附近停車場的BMW內，而該輛BMW還是2人今年初才剛購入，未料卻為成2人最後的葬身之地。

據了解，妻子李女在高中時就已來台生活，並成功取得台灣身分證，而丈夫則是來台依親，夫妻倆和王姓兇嫌在新北市土城合夥經營人力仲介工作，替移工安排工作，而王男則主要處理、安排移工生活上的大小事。

不料近日雙方卻疑似因為地下匯兌抽成等金錢分潤糾紛引爆爭執，雙方相約8日晚間談判，熟知李姓夫妻自此失去音訊，直到10日上午親友接獲一通疑似兇嫌的電話，僅告知一句「高鐵青埔站」隨即掛斷，親友察覺有異前往現場後，果真發現停放在民營停車場內的李男BMW X4休旅車，報警後才在後車廂中發現夫妻2人遺體，現場更留有一地屍水。

而涉案的王男也在9日清晨4時許駕駛李姓夫妻名下BMW轎車棄屍後，隨即在上午9時許搭小黃前往桃園國際機場，搭乘星宇航空JX741班機返回泰國逃亡，負責指揮偵辦的桃園地檢署目前也已指揮刑事局向泰國交涉，希望將王嫌引渡回台灣接受偵訊。

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