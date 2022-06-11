平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年　老闆1句話笑了

▲台式牛排通常會有蛋和鐵板麵。（圖／記者陳俊宏攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

麵、肉、荷包蛋是台式牛排的經典組合，是許多人到夜市或平價牛排餐館必點的餐點。然而，在吃鐵板牛排時，第一步該做什麼呢？有網友分享，近日看到牛排餐館桌上竟有教學「正確吃法」，讓不少網友驚嘆過去的吃法都錯了。

一名網友在PTT發文表示，他去吃牛排時，桌上附有一張以「牛排正確吃法，先從牛排吃起」為題的教學，內文提及「當熱騰騰的牛排送到面前時，鐵盤上滋滋…指大動，此時應該先將牛排翻面」等。

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網友看完紛紛留言，「我都先吃麵欸QQ吃錯20年了」、「先把蛋翻面吧？」「我還是習慣麵-蛋-肉-湯」、「真的有客人幫他上了牛排，才喝了濃湯吃了沙拉吧一輪，再問服務生牛排怎麼不是5分，真的是沒被鐵板燙過」、「我都先戳破朋友的蛋，再吃自己的牛排」、「既然都是平價牛排了在乎它幾分熟嗎」、「有人喜歡先吃麵或蛋啊」。

▲業者教導牛排的正確吃法。（圖／翻攝PTT）



據《NOWnews》報導，該店的老闆表示，鐵板的熱度會讓牛排內的血水往上滲透，最後可能變成牛肉乾，因此要先吃牛排再吃配菜，才能吃到鮮嫩多汁的牛排。

老闆表示，這個教學是為了讓客人吃到所點的熟度，若點了5分熟的牛排沒有立刻食用，等麵跟蛋吃完才吃牛排，到時都變成7分熟了，但他也坦言，其實很多客人吃不出差異，只要開心吃、覺得美味就好。

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