俄烏在北頓內茨克激烈巷戰 澤倫斯基簽令制裁普丁

▲烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

文／中央社

俄羅斯與烏克蘭在烏東北頓內茨克進行激烈巷戰，兩軍皆稱重創對方。與此同時，俄國總統普丁自比為彼得大帝，烏克蘭總統澤倫斯基簽署政令，制裁普丁與數十名俄國高官。

●北頓內茨克巷戰激烈 烏軍：扭轉戰局需更多火砲

烏克蘭部隊聲稱在東部城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）激烈的巷戰中成功推進，但也說，扭轉戰局的唯一希望有賴於更多火砲來抵禦俄羅斯的強大火力。

俄羅斯目前將攻擊火力集中在烏國小型工業城市北頓內茨克，在北頓內茨克廢墟中進行的巷戰是烏俄戰爭中最慘烈的戰鬥之一。烏俄雙方都表示重創對方。

●五角大廈：援烏多管火箭需縝密訓練而拉長時程

烏克蘭在烏東戰場苦戰俄軍，亟欲從美國取得「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）扭轉戰局。但五角大廈強調需周全訓練，以確保此一長程精準導引武器能有效對付俄軍。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，美國已為烏克蘭準備4套海馬士系統，目前訓練重點是要建立每次能有一個排的人力來操作，訓練過程可能會延緩交付時間。密利告訴媒體，海馬士是非常精密的長程系統，「我們必須確保相關人員知道如何適當操作」。

▲普丁出席彼得大帝350周年冥誕展覽，並且自比彼得大帝，把戰爭合理化。（圖／路透）

●普丁自比彼得大帝 聲稱有責任拿回領土

普丁在參觀一場展覽時，將自己下令入侵烏克蘭的行動，與彼得大帝（Peter the Great）18世紀對戰瑞典時征服波羅的海沿岸的歷史相提並論。

俄國曾於彼得大帝領導下在1700年到1721年的北方大戰（Great Northern War）中打敗瑞典，自此稱霸波羅的海，並成為歐洲事務的重要參與者，但莫斯科當局淡化彼得大帝與歐洲的密切關係，強調了他在擴張俄國領土中所扮演的角色。

▲澤倫斯基簽署命令，制裁普丁等俄羅斯高官 。（圖／路透）

●澤倫斯基簽署政令 制裁普丁與數十俄國高官

根據澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的網站，他已簽署一項針對總統普丁及數十名俄國高官實施制裁的政令，包括資產凍結和旅行禁令。

路透社報導，被制裁的官員包括普丁（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）、總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。

▲戰爭導致烏克蘭第一季GDP萎縮15.1%。（圖／達志影像／美聯社）

●戰火衝擊 烏克蘭第一季GDP萎縮15.1%

根據烏克蘭國家統計局公布的數據，受到抵抗俄羅斯侵略的戰爭影響，烏克蘭今年第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮15.1%。

國際貨幣基金（IMF）目前預估，烏克蘭今年全年經濟將萎縮35%。烏國財政部長馬欽柯（Sergiy Marchenko）5月中旬則告訴法新社，他預估今年烏克蘭經濟將萎縮多達45%-50%。

●俄國進口受制裁普丁：找新貿易夥伴合作

俄羅斯總統普丁表示，在本地生產商品以規避西方國家的制裁，這方法並非萬靈丹，俄羅斯正在尋找新的貿易夥伴。

●美能源特使：俄賣油氣收益比侵烏前還高

美國能源安全特使霍赫斯坦（Amos Hochstein）在聽證會告訴國會議員，由於全球能源價格上漲抵銷西方禁運的衝擊，俄羅斯目前從化石燃料獲得的收入，可能比入侵烏克蘭前夕還多。