保全煞到她狂傳下體裸照　還嗆「下次賞妳耳光」...妙齡女開吉

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止分局接獲報案，有1名女子半年內長期被1名不知名的男子騷擾，男子透過臉書、IG等社群軟體，以傳簡訊的方式騷擾被害人，還幻想與女子交往，甚至還傳下體裸露照片給女子，最後由愛生恨更傳情緒性恐嚇字眼，「下次見面，會賞妳耳光」，女子忍無可忍報警處理。

警方調查，新北市汐止警方接獲1名30歲從事服務業的女子（化名：小花），從2021年底開始，就被1名43歲的蔡姓保全透過臉書、IG等社群軟體騷擾，男子透過軟體以及電子郵件的方式，向小花表達愛慕之情，甚至還傳不雅的下體裸照給小花。

▲小花不滿被騷擾又收下體裸照，最後還收到恐嚇文字，立刻決定報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔡姓保全幻想與小花交往，且傳送交往情節給小花，但是小花置之不理，最後蔡姓保全由愛生恨，更直接寫下「下次見面，我會賞妳耳光」、「一筆帳一筆帳算清楚」等恐嚇情緒字眼，時間長達半年之久，讓小花心生畏懼，決定報警處理。

警方事後在10日持新北地檢署、地方法院核發的拘票、搜索票，前往蔡姓保全家搜索，並查扣2台手機、行動硬碟以及電腦主機等證物，訊後依照6月1日剛通過的《跟蹤騷擾防制法》、恐嚇以及《散佈猥褻物法》移送地檢署。

▲小花不滿被騷擾又收下體裸照，最後還收到恐嚇文字，立刻決定報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

因《跟蹤騷擾防制法》上路，也依規定開立書面告誡書並當面交付蔡嫌，若仍明知故犯，即可啟動保護令機制。汐止派出所所長林建中呼籲，民眾若遇到跟蹤騷擾等行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡機制。