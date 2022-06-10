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社會 社會焦點 保障人權

赴約買錶屁股被捅一刀！衰男遭搶6萬踼下車　他感覺丟臉不想報警

▲▼ 0610新莊強盜案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲被害人陳男一邊講電話，一邊摀著屁股在附近行走。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

買不到錶還被洗劫＋刺屁股！38歲陳姓男子8日晚間11時許，與網友林姓男子相約在新莊面交，陳男赴約，不疑有他上了林男車子，未料林男與車上2名惡煞洗劫他身上6萬財物，並拿刀子捅了他屁股後把他丟包，隨後逃逸無蹤，事發後陳男赴警局報案，警方兵分兩路分別在北市中華路、新莊中華路將犯嫌帶回，訊後依加重強盜罪將3人移送法辦。

▲▼ 0610新莊強盜案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲被害人陳男上車面交，遭劃傷臀部後趕下車。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，陳姓男子在網路遊戲中，結識28歲從事服務業的林姓男子，兩人在網路上相談甚歡，後來林男表示，他有一款很厲害的手錶，陳男就和林男相約在8日晚間11時許在新莊區化成路上面交。

陳男準時赴約，林男當天乘坐友人的轎車前往赴約，由於交易地點車多又吵雜，林男叫陳男到後坐車內交易，未料，陳男才上車，負責開車郭男、副駕駛坐李男以及後座林男3人合力把陳男身上6萬元洗劫一空，林男最後還拿出折疊刀狠狠桶了陳男屁股1刀，再把他丟包在路邊後，駕車揚長而去。

事發後，被害人陳男摀著屁股傷口，又驚又怕又感到很丟臉，打電話給朋友訴苦，在朋友的提醒下，他在9日凌晨1時許，才打電話報警求助。新莊警方獲報後，緊急叫了救護車將陳男送往台北醫院包紮傷口，經醫護檢查，陳男左臀部傷口約2公分的劃傷。

▲▼ 0610新莊強盜案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲被害人陳男一邊講電話，一邊摀著屁股在附近行走。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報後，立即由刑大偵六隊、新莊分局偵查隊長徐子胤、頭前所長陳昱文等共組專案小組查緝，掌握犯嫌駕駛車輛。警方發現，3人同乘一部車犯案後，在半路，林男選擇自行步行離去、郭男駕駛白色自小客，李男開黑車，隨後2台車一前一後到停車場，李男將黑色租賃車還掉，再坐上郭男的白車離去。

警方兵分兩路，在北市中正區中華路逮獲林姓主嫌及作案折疊刀，另於新莊區中華路找到共犯41歲郭男與26歲李男，其中李男還是名詐欺通緝犯；共犯郭男及李男辯稱，是聽主嫌林男說要去找人才一起去的，並不知道要犯案。警方訊後依加重強盜罪將3人移送法辦。

▲▼ 0610新莊強盜案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲警方逮獲犯案3人，訊後依加重強盜罪將3人移送法辦。（圖／記者戴上容翻攝）

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