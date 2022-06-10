網戀8年…癡情女想婚卻遭男友詐財！報警才知愛人是「閨蜜假扮」

記者陳雕文／新北報導

相愛8年卻是騙局一場！新北市中和一名25歲女子自8年前在閨蜜牽線下，以雅虎即時通交到初戀男友，雖然兩人從沒碰面過，但仍用大量文字灌溉，讓感情在網路的虛擬土壤中蔓延滋長，直到去年，對方以結婚基金為由向癡情女借錢，女方家屬察覺有異，說服女子報案才知，所謂的男友竟是閨蜜假扮！

據了解，25歲的侯女及26歲陳姓閨蜜是高中同學，兩人非常要好，當時侯女曾透露，希望得到一段刻骨銘心的愛情，陳姓閨蜜主動說要幫忙介紹，後來牽線陳女跟一名關姓男子互加Yahoo即時通帳號，雙方對話融洽，陳女覺得對方超懂自己，心花怒放談起遠距離戀愛。

▲侯女跟「關男」從即時通年代談起戀愛，前年開始改用LINE對話，「關男」偶而照片讓侯女知道外型。（圖／記者陳雕文翻攝）

這段網戀一談就是8年，期間2女也保持密切聯繫，侯女時不時會跟陳姓閨蜜分享感情及想結婚的願景，到了去年6月間，「關男」果然提出想結婚的意願，並稱要以侯女的名義買禮物給男方家長，還有其他結婚基金的規劃，希望侯女先匯款到陳姓閨蜜的帳戶再由其轉交。

侯女看到這些文字不疑有他，陸續匯了12萬餘元，但當時候女的家人正在置產，需要她協助分擔房屋貸款，侯女卻說，「我要結婚了！」且有費用需要支出，無更多儲蓄幫家裡付貸款，家人先感到意外但也給予祝福，並要侯女邀約「關男」一起出來吃個飯，討論結婚事宜。

▲陳姓閨蜜稱男方已經買好訂情戒，說服侯女匯款回禮。（圖／記者陳雕文翻攝）

家人一問才知，侯女這8年來從沒跟男友見過一面，且每次侯女要求見面，「關男」都以工作忙碌為由拒絕，然後男方突然說要結婚，竟是要侯女把錢匯到陳姓閨蜜的戶頭，家人直覺有異，因此說服侯女報案提告詐欺，想藉此逼「關男」跟陳姓閨蜜出面說清楚。

後來陳姓閨蜜到案說明，稱自己嘗試幫侯女介紹男友，但現實中的男子似乎對侯女沒興趣，為了不讓侯女傷心難過，自己才扮演起「關男」談起網路戀愛。到了去年，是因為侯女表示想結婚，因此她才以關男的身分表示要結婚，至於要求侯女匯款，是想讓她感受一下籌備結婚的感覺，之後會把錢回給她，不是要詐財。警方訊後依詐欺罪嫌函送新北地檢偵辦。

▼「關男」欺騙侯女購買新婚後住家的地毯、管理費，侯女秒匯款的對話。（圖／記者陳雕文翻攝）