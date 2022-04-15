9年閨蜜變婆婆！34歲女癱瘓離婚「甜嫁好友兒子」全家合照洩近況

▲尹厚萍和黃俊平一家合影。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

34歲的湖北五峰土家族女子尹厚萍，在經歷喪子之痛、離異之苦、因傷致殘的人生波折後，她認識了熱心大姐黃俊平，兩名年齡相差17歲的女子一見如故，很快成了好閨蜜。之後，黃俊平竟不斷撮合自己的閨蜜和兒子，如今兩人已經從閨蜜變成了婆媳。

據《極目新聞》報導，1988年，尹厚萍出生在湖北省宜昌市五峰土家族自治縣仁和坪鎮，是一名模樣清秀、性格開朗的土家女孩。她上完學後前往深圳打工，2009年，她和同學結婚，並於次年生下一個男孩。

2013年冬天，3歲的兒子不慎掉進一處水塘，不幸溺亡。2014年初，痛不欲生的夫妻不忍繼續留在傷心地，準備到湖北宜昌開始新的生活。他們在鎮鏡山路找到一個租住地的時候，認識了熱心大姐黃俊平。

黃俊平是湖北省宜昌市長陽土家族自治縣大堰鄉人，1971年出生。20歲的時候嫁給同村男子趙久益，1992年生下兒子趙應峰。2009年，趙久益不幸確診為肝癌晚期，留下她和17歲的兒子撒手人寰。兒子畢業後，隻身在外地打工闖蕩。

2010年，黃俊平與同鄉胡金鋒組建家庭。這是一名樸實的土家漢子，此前一直單身，雖然生活過得清苦，但對黃俊平母子非常真誠。黃俊平和胡金鋒於2012年生下小兒子胡宇航，與同母異父的哥哥年齡相差20歲。

▲尹厚萍和丈夫合影。（圖／翻攝自影片）

2013年，黃俊平與胡金鋒帶著小兒子租住在鎮鏡山一個老小區，靠著丈夫從事裝修為生。尹厚萍夫婦租住的房子就在黃俊平的隔壁，兩名年齡相差17歲的土家女子一見如故，很快成了好鄰居、好閨蜜。

黃俊平經常帶著2歲的小兒子到尹厚萍家裡，尹厚萍像對待兒子一樣喜歡小宇航。黃俊平特別喜歡這個小妹妹，「她性格開朗，人品好，我們特別談得來，說到好玩的事會開心大笑，說到動情的事會一起感動。」尹厚萍這樣評價大姐姐，「她比我大17歲，心態卻比我更年輕，我們沒有隔閡，也沒有代溝。」

2015年9月，尹厚萍又生下女兒，在女兒6個月時，她決定出門擺攤掙點生活費，黃俊平平時就幫忙一起照顧孩子。後來，因為丈夫工作的地點變化，黃俊平回到了大堰老家，與尹厚萍一直靠微信聯繫。

2016年10月，尹厚萍再次遭遇人生不幸：她在回娘家幫忙砍樹時，被倒下來的樹枝砸傷脊椎，腰部以下失去知覺，再也無法站起來。黃俊平得知消息後，非常同情閨蜜的遭遇，經常在微信上安慰她。雖然自己的生活十分艱難，她還通過微信給尹厚萍轉帳，支援對方。

▲兩人從閨蜜變婆媳。（圖／翻攝自影片）

2019年下半年，黃俊平得知尹厚萍到宜昌來做康復治療，連忙相約見面聊天。2019年，趙應峰已經27歲，一直單身。黃俊平不忍心大兒子繼續在外面漂泊無依，於是與丈夫商量，將他接到身邊一起生活。

因為家庭和生活的諸多波折，2020年下半年，尹厚萍和前夫的婚姻也走到盡頭，無奈勞燕分飛。遭遇各種不順，好在有黃俊平這個閨蜜姐姐陪伴傾聽。

看到閨蜜尹厚萍離異後獨自生活，雖然精神狀態積極樂觀，但終歸是缺少一個相攜相扶的伴侶。一個念頭突然從黃俊平的腦中閃過，「能不能讓兒子來照顧閨蜜，讓他們攜手相伴呢？」

心直口快的黃俊平將這個想法先後告訴了尹厚萍和趙應峰，兩個人聽說後都感到很意外，覺得不太可能。而黃俊平堅持認為這是一段值得撮合的緣分，她不停向閨蜜講兒子的好處。

▲尹厚萍和公婆相處愉快。（圖／翻攝自影片）

2021年初，得知尹厚萍和家人經過宜昌，黃俊平鼓勵兒子去火車站接人。這是兩個人的初次見面，看到輪椅上清爽活潑的尹厚萍，趙應峰有了心動的感覺。面對單純質樸的趙應峰，尹厚萍像見到弟弟一樣親切。

這次的短暫見面，兩名相差4歲的年輕人彼此留下了美好的印象，分開之後，他們的互動明顯緊密了。尹厚萍提出自己的顧慮，「我大小便失禁，隨時有可能弄髒褲子和床單。」趙應峰說，「床單弄髒了我洗，褲子弄髒我為妳換為妳洗。」

尹厚萍說，「我可能生不了寶寶了，你可要考慮清楚。」趙應峰回，「我和爸爸媽媽都考慮過了，有沒有寶寶都沒有關係。」繼父胡金鋒也非常支持，「我們苦一點累一點都不要緊，只要孩子們幸福。」

就這樣，趙應峰一家將尹厚萍接到了宜昌，開始共同的生活。2021年10月，經歷過考驗的趙應峰和尹厚萍登記了結婚。在這個特別的家庭裡，一家人都細心呵護著尹厚萍，公公胡金鋒在床邊陪尹厚萍下棋；小弟弟胡宇航給嫂子喂生日蛋糕；閨蜜婆婆在兒子做事時悉心地陪伴著閨蜜媳婦……。如今，再過兩個月他們就要迎來的愛情結晶。