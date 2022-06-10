民主峰會大唱「玻璃心」　陳芳語談被封殺：自由民主超過中國市場

▲陳芳語受邀至哥本哈根民主高峰會演出。（圖／王婉諭國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）昨（9）日登場，以「玻璃心」一曲遭中國封殺的歌手陳芳語受邀演出，她表示，唱了這首歌之後，大家都認為她失去了廣大的中國市場，然而，自己能擁有自由、擁有民主，獲得的遠遠超過中國這一個市場。

哥本哈根民主高峰會昨天登場，今年立法院首度組成代表團與會，除了無黨籍立委林昶佐將在今年參與座談外，另有時代力量立委王婉諭、民進黨立委范雲、台灣民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委謝衣鳳，以及多個民間團體代表台灣與會。

民主高峰會首日主題圍繞在「防衛民主（Defend Democracy）」的主題，其中針對社群媒體、科技、企業、新聞與民主之間的關係，進行了5個主題的專題討論。在議程結束之前，陳芳語以「自由之聲—抵制音樂審查」為主題，現身會場演唱「玻璃心」，並首度公開演唱她的英文歌曲作品「Who says」。

陳芳語直言，非常希望自己的音樂可以鼓勵人們「做自己」，很多人告訴她，失去了中國市場是很大的損失，但是她反而因此得以為自身信念奮戰，「自由、民主對一名歌手來說實在太重要了」。