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調皮嬰「臍帶繞頸5圈」平安誕生！震撼照曝光　醫驚：真正天選之人

▲迎接新生命到來，是所有爸爸媽媽們的期待。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲迎接新生命到來，是所有爸爸媽媽們的期待。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

懷孕是一個奇妙的過程，胎兒必須依附母親，藉由臍帶才能攝取到養分來發育成長。禾馨婦產科醫師林思宏近日在臉書分享照片，只見一名嬰兒順利出生後，脖子上竟被臍帶纏繞了5圈，讓他看了不禁驚呼「真正的天選之人」，他也稱臍帶繞頸一點關係都沒有，「臍帶繞頸5圈一樣順利自然產」。

林思宏醫師9日晚間在臉書貼出照片，只見剛出生的嬰兒脖子上掛著一圈一圈的臍帶，彷彿一出生就自帶圍巾，而林思宏也驚嘆，「臍帶繞頸5圈，脖子超長的孩子，哭的很好喔！破自己紀錄了，之前最多繞四圈」，並hashtag表示，「#真正的天選之人」、「#臍帶繞頸一點關係都沒有」、「#臍帶繞頸五圈一樣順利自然產」。

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▲林思宏醫師分享一名嬰兒臍帶繞頸5圈畫面，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／林思宏醫師）

▲林思宏醫師分享一名嬰兒臍帶繞頸5圈畫面，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／林思宏醫師）

畫面一曝光，許多網友紛紛留言，「好震撼，現在才知道臍帶能這麼長」、「噢買尬…在肚子就懂玩…平安就好」、「原來臍帶是這個顏色」、「生命力太強了，媽媽跟他都好努力」、「好神奇又好感動」、「好像很多都會繞頸，胎兒繞頸3圈的媽媽經過」、「這孩子很調皮活潑唷」。

事實上，一般臍帶長度約30至70公分，隨懷孕周數增加而逐漸變粗變長，當胎兒活動力變強，臍帶容易產生「繞頸」或纏住身體的情況，許多家長擔心，寶寶臍繞頸就是胎死腹中，但根據英國學者尼爾．舍比爾（Neil Sebire）研究，他們團隊在2005到2013年蒐集的1064 例死胎個案中，臍帶意外（臍帶打結或臍帶繞頸）所造成的不幸個案僅僅占總數的不到百分之一，胎盤因素（包含胎盤剝離，胎盤結構異常，及胎盤功能不佳）則為最主要的確診死因及危險因子。

另外，亞東醫院婦產部孫序東醫師也指出，臍帶繞頸是胎兒很常見的現象之一，約三分之一的寶寶有此現象。因胎兒在子宮內是呼吸不到空氣的，主要是透過臍帶得到母親血液中的氧氣，因此臍繞頸並不會把胎兒勒死，也沒有胎死腹中的問題。反而是「臍帶扭轉」，會造成血流中斷供應，危險性較高。

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