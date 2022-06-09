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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文3度登哥本哈根民主峰會　林昶佐明座談「對抗中國威權主義」

▲▼朝野立委組團參加哥本哈根民主峰會。（圖／王婉諭國會辦公室提供）

▲朝野立委組團參加哥本哈根民主峰會。（圖／王婉諭國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）今（9日）登場，除了總統蔡英文將在明（10日）以視訊演說外，無黨籍立委林昶佐也受邀參與與談，將以「對抗中國的威權主義」為題與他國國會議員對話。林昶佐表示，本次是台灣首次有立法委員受邀與談，期盼能為台灣發聲，也透過與各國的討論，深化與加強台灣民主的韌性。

此次包括林昶佐、民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、民眾黨團總召邱臣遠、時代力量立委王婉諭組團出席民主峰會，這是立法院首次派出實體代表團，而蔡英文預計於10日第三度以視訊發表演說，談論台灣的民主經驗。

林昶佐今天表示，今年包括美國前總統歐巴馬、烏克蘭總統澤倫斯基都將參與民主峰會，蔡英文也將再次以視訊的方式參加，由各國討論如何從行政及立法方面抵抗威權、強化民主的韌性，本次是台灣首次有立法委員受邀與談，期盼能為台灣發聲，也透過與各國的討論，深化與加強台灣民主的韌性。

范雲說明，民主國家面臨自二戰以來前所未有的分裂、國際秩序也正在崩解，民主價值本身面臨國族主義、民粹主義、保護主義等的威脅，為了強化民主國家的聯盟、守護民主的價值，拉斯穆森創立了民主聯盟基金會，哥本哈根民主高峰會為基金會3大重點工作之一。

范雲表示，今天最後的議程將由藝人陳芳語在高峰會表演，分享她抵制音樂圈言論審查的心得，更可能演唱歌曲：「玻璃心」；她忍不住說，已等不及高峰會的開始，屆時再跟大家分享她在現場的交流與學習。

王婉諭則表示，這是第一年立法院正式受邀與會，非常榮幸能夠代表台灣、代表立法院來到這裡和各個國家的代表進行交流，「在這裡，我們與和『民主』不相干的中共政權劃清界線；在這裡，全世界民主的陣營，都和台灣站在一起」。

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