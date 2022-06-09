推動台中捷運藍線　盧秀燕「樂觀其成」、蔡其昌「全力支持」

▲推動台中捷運藍線，台中市長盧秀燕回應「樂觀其成」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會今（9）日定期會，市議員陳廷秀及多位議員建請市府儘速成立捷運推動小組，並具名邀請台中在地8名立法委員及市議員加入。市長盧秀燕表示樂觀其成，「萬事俱備，只差中央核准」，只要中央一核准，市府馬上就能啟動土地徵收及開工作業。立院副院長蔡其昌說，他全力支持；另外7名藍、綠立委也都同意加入。



除了市議員陳廷秀、江肇國、陳成添、李麗華、何敏誠、李中均建請市府儘速成立捷運推動小組。市議員陳廷秀、劉士州、曾朝榮、賴佳微、何敏誠、陳成添等人並關心捷運藍線規劃進度、路線與經費調整等議題。



交通局長葉昭甫說明，捷運藍線綜合規劃報告已依交通部3月3日意見修正中，中央對於調整路線沒有疑問，只要求建設計畫相關技術參數以及經費調整參考依據需要補充說明，市府已儘速修正完畢並再提送審查，希望中央儘速召開審查會議，加速審查。

另有市議員關心藍線經費是否有增加？交通局說明，前市府106年可行性送交通部只有台中火車站到沙鹿的藍線建設預算已需840億元，且未納入土地徵收費，若包括土地徵收費用則達1127億元，藍線綜合規劃相關站位增設、路線方案調整都是優化方案，其所需經費檢討，則務實將物價基準年從104年調整至109年，參考現行實際營建材料成本以及近年發包捷運工程之相關單價，核實檢討建設經費，且綜合規劃時將可行性研究時未納入的125億元台灣大道用地費納入，路線調整也必須要降低民宅拆除及土地徵收機會，讓整體規劃合理調整。



針對市議員關心藍線是否設置坪頂站？交通局也說，前市府107年規劃的台中捷運藍線，原規劃的B4站點在大肚山半山腰人煙稀少、幾無住戶，無法服務大肚山地區的民眾需求，不符設點效益，市府傾聽民意後調整站位，規劃增設正英路口捷運高架站，另也加開國際街站坪頂出口，滿足正英、坪頂周圍居民交通需求。



另有市議員關心捷運橘線規劃進度。交通局說明，除了捷運藍線，市府也積極推動並將捷運橘線（機場捷運線）可行性報告於110年4月提送中央審查，交通部已於110年12月召開初審會議，相關軌道建設都在逐步推動中，盼朝野共同努力，讓中央早日核定。