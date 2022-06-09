在百年古蹟看鬼故事！萬座曉劇場重現怪談《之間》結合鬼怪與疫情

▲日治時期百年古蹟轉型為「萬座曉劇場」在近日開幕，將改編宮部美幸怪談為作品《之間》，重返舞台。（圖／曉劇場提供）

記者林育綾／台北報導

日治時期百年古蹟轉型為「萬座曉劇場」在近日開幕，推出去年一票難求、廣受好評的作品——宮部美幸怪談《之間》，故事結合鬼怪與時疫，呼應社會現況，將於6月10日至12日重返舞台。而過去曉劇場「夏日微涼夜話系列」吸引許多愛鬼故事怪與怪談的粉絲，此次演出，適合喜歡老房子、日本文學和劇場的人們來追劇。

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▲日治時期百年古蹟轉型「萬座曉劇場」開幕。（圖／萬座曉劇場）

「萬座曉劇場」是台灣第一個團隊與場館共生營運模式的案例，前身為日治時期的「臺北製糖株式會社」建築之一，2003年由北市政府指定為市定古蹟，2019年曉劇場進駐園區B倉，打造萬座曉劇場，也是台北唯一運用老房子計畫的劇場。

▲在「疫情與藝文共存」的當下，推出結合鬼怪與時疫的文學改編作品《之間》。（圖／曉劇場提供）



曉劇場過去作品反映當代社會現況，如今劇場開幕，在「疫情與藝文共存」的當下，推出結合鬼怪與時疫的文學改編作品《之間》，改編宮部美幸〈哭泣童子〉、〈和尚的壺〉兩篇作品。曉劇場導演鍾伯淵將帶領觀眾穿越虛實之間，窺探人性善惡之間，遊走在宮部美幸小說的恐怖與現實，與當代社會強烈的呼應。

其中〈哭泣童子〉的甚兵衛是一個墨守成規的管理人，甚至不懂如何面對女兒犯下的罪行，而最終也鑄下大錯；〈和尚的壺〉則是在一場疫病中，有人承擔了被附身來救助疫病；在面對未知的鬼怪與疫病，人們如何在黑暗與光明間抱持著希望。

▲《之間》改編宮部美幸〈哭泣童子〉、〈和尚的壺〉兩篇作品。（圖／林政億攝影／曉劇場提供）

宮部美幸被譽為日本國民作家，作品《模仿犯》創下日本出版界史無前例的「六冠」榮耀，而在台灣更有著許多喜愛宮部美幸的書迷，卻鮮少有機會在台灣看到她的故事改編為劇場作品。曉劇場將於萬座曉劇場開幕系列，6月10日至12日重現宮部美幸怪談《之間》，獻給喜愛老房子、日本文學與劇場的朋友們。

▲「萬座曉劇場」有22 X 14.3公尺，挑高5.5公尺的舞台空間。（圖／萬座曉劇場）

萬座曉劇場備有22 X 14.3公尺，挑高5.5公尺的舞台空間、組合式階梯觀眾席，可容納200位觀眾席次，兼具大劇場的舞台空間、中小型劇場的觀眾席次，是藝文創作者挑戰大舞台的絕佳首演場地。鍾伯淵總監表示，「過去劇場作品一週演完就只能封箱，經歷人員更換和道具更新，重新製作的成本跟新製作相差不遠，希望透過萬座曉劇場，讓作品延長演出週期，持續發酵口碑擴散，有效地吸引觀眾。」