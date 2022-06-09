法官判身分證可不列父母姓名　民進黨團：目前沒有打算大幅度修正

▲中華民國國民身分證。（圖／記者郭玗潔攝）



記者林銘翰／台北報導

台北高等行政法院日前裁定，內政部對身分證的換發規定，對個人資訊隱私權過度妨害，而且違反比例原則，判准可換發不含配偶、父母姓名資料的身分證。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬9日表示，目前戶政系統沒有打算做大幅度的修正，未來大家可以再來討論。

台北市文山區一名陳姓男子，去年1月間到台北市文山區戶政事務所，請求換發不含父母及配偶姓名、出生地、役別及相片等資料的身分證遭否決，提起行政訴訟獲得法官判准，內政部民政司長林清淇8日表示，無法接受判決結果，將支持並協助戶政事務所上訴。

民進黨立法院黨團9日上午召開「6／6演很大！請新北市長『再重現』81分鐘通聯現場」記者會，鄭運鵬受訪時表示，身分證的紙本資料不是全世界都有，每個國家的制度都不一樣，這幾年來大家對個人資料的重視，包含警察臨檢要被調閱到什麼程度，其實各方都有不同的建議。

鄭運鵬認為，台灣很習慣在一張卡片上，提供很多資訊，現在看起來不太數位化，「這些資訊是以前封建時代留下來的、以為應該放上去的，其實現在可以慢慢不需要了」，包括今年底即將要舉行的「18歲公民權」公民投票，這些都是對於個人的尊重。

鄭運鵬指出，身分證上要不要有國旗、個人照片、父母欄位等，這些意見都可以提供參考，包括到底要不要數位化，這個都是一個進步的討論，即便法院有些不同的觀念或面向，甚至不同年齡層的法官有不同的見解，但是目前戶政系統沒有打算做大幅度的修正。

鄭運鵬說明，有關先前數位身分證的政策，行政院已經決定先暫停，身分證應該提供哪些資料才有意義，如果以現在的觀念來看，就是提供個人的資訊為主，包含自己的家長、其他資訊應該是越少越好，既然法院已經這樣裁決，戶政系統、內政部有不同的見解，他認為有這段辯論也很好。

鄭運鵬也說，新版的身分證要怎麼規劃，大家都可以再來討論，不過現在數位身分證的政策、預算都已經暫停，未來要不要跟健保卡、其他證件合併，「其實問題還蠻大的」，很多國人對身分證有不同的情感跟要求，這點還需要一段時間討論，「我覺得目前是沒有定論」。