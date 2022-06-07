林佳龍喊話盡快產生台北市長人選　民進黨：議員初選大家非常疲勞

▲前交通部長林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

前交通部長林佳龍7日表示，民進黨應該盡快產生台北市長人選，事不宜遲，民進黨發言人林靜儀回應，現在不是只有一個縣市還沒提名，還有好幾個縣市都在評估階段，而且在5月中之前，有些縣市經歷民進黨的議員初選，過程非常激烈，現在大家都非常疲勞。

林佳龍稍早受訪時表示，盡快產生候選人是比較負責任，在野黨已經提名，沒有母雞除了對小雞有影響，市民也不知道這個政黨要主張什麼，民進黨不必再去思考其他限制或自我限制，應該盡快提名產生候選人。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，民進黨團副幹事長林靜儀表示，民進黨在縣市首長的提名部分，現在不是只有一個縣市沒有提名，還有好幾個縣市都還在評估階段，而且在5月中之前，有些縣市歷經議員初選，過程非常激烈，現在大家都非常疲勞。

林靜儀說明，現在對民眾來說疫情正熱，所有黨公職、政治人物都花比較多精神在協助民眾，包括在防疫的過程如何有更好的政策，或者能夠慢慢地恢復經濟活動，黨中央的提名政策自有評估，大家不用心急。

林靜儀也說，各式各樣的意見她都會參採，但是還是尊重中央黨部，包括在提名過程對於地方輿情的判斷，以及各縣市在提名進程裡面，如何能夠不干擾民眾的日常生活跟防疫情況，中央黨部會再做提名的相關評估。

民進黨立法院黨團幹事整鄭運鵬則說，相信林佳龍會把意見轉給中央黨部，「他的意見也很寶貴，他在全台灣的活動，他有他的觀察」，中央黨部也會進行評估，畢竟每個政治人物的判斷角度不太一樣，這個是整體評估，民進黨團尊重中央黨部的判斷。