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法院判准身分證不刊父母配偶和役別　內政部：無法接受！

▲身分證。（圖／記者郭玗潔攝）

▲身分證。（資料照／記者郭玗潔攝）

文／中央社

一名陳姓男子換發身分證請求不刊出配偶及父母姓名，法官判准。內政部戶政司長林清淇今天說，身分證格式是經戶籍法授權訂定的法規命令，全國應一致，不能接受判決結果，支持戶所上訴。

陳姓男子去年1月間到台北市文山區戶政事務所，請求換發不含父母及配偶姓名、出生地、役別及相片等資料的身分證遭否決，提起行政訴訟。

法院日前宣判，判決陳男部分勝訴；法院認為，戶政事務所用管理辦法關於父母、配偶姓名及役別均須一律列載，不得免列的規定，已逾越戶籍法第51條第1項「國民身分證用以辨識個人身分，其效用及於全國」的授權意旨，且對個人資訊隱私權也有過度妨害而違反比例原則之情，應不予適用，判戶所准須依陳男的請求，身分證免記載父母、配偶姓名及役別。

林清淇今天向中央社記者表示，身分證格式是戶籍法授權訂定「國民身分證及戶口名簿格式內容製發照片影像檔建置管理辦法」，是法規命令，沒有逾越法律必要程度，且經過立法院備查；身分證上要放哪些個資進去，是有公益性考量，且涉及中央的統一格式，否則每個人身分證都不一樣，那就不能證明什麼。

林清淇說，法院的判決要考慮社會對身分證的理解，法官不能高興怎麼判就怎麼判，對於判決結果不能接受；目前陳姓男子還沒成功換發身分證，內政部會審慎處理，並支持戶所上訴、也會提供協助。

林清淇表示，身分證格式是大家討論出來的，例如在討論新式身分證要放哪些資訊時，不放配偶姓名外界就有疑慮；如果拿出沒有印父母姓名的身分證，即便是戶所發的，大家也認為是假的，還要再申請戶籍謄本去證明的話，那身分證存在沒有意義。

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