大陸推常態化檢測「拖垮地方財政」　陸媒：部分地區要求民眾自費

▲大陸展開常態化核酸檢測。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸堅持「動態清零」應對疫情，力推的大城市「15分鐘核酸採樣圈」，以及展開常態化核酸檢測，費用驚人。此外，醫保局近日發函各地，明令禁止動用醫療保險基金支付大規模核酸檢測費用，此舉讓一些地方財政亮紅燈。大陸官媒報導稱，部分地區已經開始要求由民眾自己負擔檢測費用。

據《新華社》報導，截至6月初，已有北京、上海、湖北、河南、山西等多個省市推行常態化核酸檢測，篩檢頻率在2至10天不等，全大陸已有至少10個規模為人口千萬以上的超大城市啟動了核酸檢測常態化。

在常態化核酸檢測的地方，大多實行免費政策，由財政部門提供資金支持。中國人民大學公共管理學院公共財政與公共政策研究所教授許光建表示，由政府兜底開展全民免費的常態化核酸檢測，一、二線城市或能承擔起高額成本，但中小城市面臨較大財政壓力。

地方政府將成本轉嫁給民眾的情況已經開始出現。比如，5月23日甘肅省隴西縣發布公告稱，倡導全社會所有人群每週一次核酸檢測，費用自理，對未按期進行核酸檢測的，將進行賦碼提醒。5月27日四川省閬中市宣布，自5月31日後，市民需自覺自費進行每週一次的常態化核酸檢測，費用為每次3.5元（約新台幣15.4元），29日，閬中市將「自覺檢測」調整為「自願檢測」。

此前篩檢最為密集的上海，該市衛生健康委負責人則在5月31日透露，常態化核酸檢測點的檢測服務「免費至6月30日」。換言之，7月1日開始有可能也會對收費方式進行更改。

不過，一些地方降為低風險地區後，調降了核酸檢測頻率，例如杭州、蘇州、武漢、深圳等地，已從最初的48小時篩檢一次延長至72小時；江西撫州將普通人群3天1檢改為7天1檢；江西新余將此前的普通人群3天1檢調整為10天1檢。

此外，除了財政壓力外，不少城市還面臨核酸檢測人員的缺口，如河南計劃年內培訓5萬名核酸檢測相關人員；海口市向社會招募核酸採樣員；唐山市曹妃甸區緊急招募核酸採樣檢測志願者等。