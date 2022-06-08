「火神的眼淚在新北真實上演」　黃彩玲：出事下屬扛責才泯滅人性

▲民進黨發言人黃彩玲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對前消防員具名踢爆新北市消防局的長官下令動員演出模擬劇一事，民進黨發言人黃彩玲8日晚間表示，知名台劇「火神的眼淚」類似的劇情在新北真實上演，還是侯友宜親自上陣，消防局不僅掩蓋真相，甚至自導自演給恩恩爸看，規則長官制定，出事就下屬扛責，這才是真正泯滅人性的政治操作。。

恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員具名爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

對此，新北市消防局也已回應，承認當天是「還原話務繁忙情況」。新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

新北消防局表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

對於該事件，民進黨發言人黃彩玲晚間表示，台劇「火神的眼淚」其中一段，消防局處長官有意隱匿真相，讓出任務不幸往生的消防員家屬得不到真相；她說，類似劇情在新北市真實上演，還是侯市長親自上陣，消防局不只掩蓋真相，甚至自導自演給恩恩的爸爸看。

黃彩玲表示，讓人痛心的是，在新北市的英雄大戲被揭發後，國民黨議員和參選人接連跳出喊聲「消防局長下台！」還稱民進黨無所不用其極在攻擊基層防疫人員；而侯友宜本人受訪，也只回一句「支持捍衛消防弟兄的清白和尊嚴」，便把媒體對於「市府演很大」的相關提問，通通推給消防局長回答。

黃彩玲說，侯友宜、侯家軍責任一刀切的手法，宛如「火神的眼淚，侯導篇」，規則長官制定，出事就下屬扛責，這才是真正泯滅人性的政治操作。

黃彩玲質疑，如果沒有侯友宜授意，前線誰有時間演這場戲，如果沒有侯友宜的授意，誰敢演這齣隨時會被揭穿的大戲。

針對新北此一事件，民進黨秘書長林錫耀在下午中執會上也向黨內表示，黨部有發布新聞稿，呼籲侯友宜慎重道歉；他強調，恩恩爸只是希望有真相，結果最後演變成本來是「全力配合」，變成「全力演出」。

林錫耀表示，黨中央很少公開表達態度，但這是態度和價值的問題；隨後，他則強調，黨目前還是以防疫為優先，從國外經驗來看，台灣疫情有往下走的趨勢，但仍有必要讓民眾有準備，希望大家共同撐過難關，黨公職可以團結努力。

對於林錫耀在中執會上的相關談話，新北市政府副發言人張劭斌晚間則表示，繼林鶴明副秘書長後，執政黨又進一步出動林錫耀秘書長，以不實言論影射攻擊，這不是全力政治操作，什麼叫做全力政治操作？

張劭斌表示：民進黨繼黨正副秘書長後，又出動黃彩玲發言人自編自導幻想劇，平時不見關注地方市政建設，打擊地方士氣時跑得比誰都快，這才是你所說「真正泯滅人性的政治操作」。