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加入爆吃清單！全聯推5款芒果甜點　「芒果千層捲」首度開賣

▲▼全聯We Sweet迎接盛夏芒果季，5款甜點一次看。（圖／業者提供）

▲全聯We Sweet迎接盛夏芒果季，5款甜點一次看。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

快加入爆吃清單！芒果季到來，全聯We Sweet在6/10~7/7 推出5款甜點，其中「芒果千層捲」、「芒果鮮布蕾」更是首次開賣；另外阪急麵包同步推出水果季，有芒果、哈密瓜等夏日口味，均一價39元，6/10~6/23 特價35元，任選3個99元。

全聯去年以鮮果季為主題，包含芒果、藍莓甜點，發現以捲類商品最受歡迎，榮登銷售第1名；今年持續推出捲類甜點，並延續鮮果入餡的概念，看好消費者對芒果甜點的熱愛，使用台灣當地芒果，預計此檔擁有新品加持，業績可達4,500萬元。

▲▼全聯We Sweet迎接盛夏芒果季，5款甜點一次看。（圖／業者提供）

▲首推「芒果千層捲」是首度開賣。（圖／業者提供，下同）

6/10~7/7 的We Sweet芒果季首推「芒果千層捲」，嚴選台灣100%新鮮芒果丁，酸甜芒果香緹奶霜，搭配匠人職作的奶香千層餅皮，濃郁滑順好入口。而「芒果鮮果布蕾」以甜香的布蕾，鋪上滿滿的台灣愛文芒果及特製芒果凍，入口有著軟綿口感和芒果特有香氣，是甜點控必買款！

▲▼全聯We Sweet迎接盛夏芒果季，5款甜點一次看。（圖／業者提供）

▲「芒果鮮果布蕾」以甜香的布蕾，鋪上滿滿的台灣愛文芒果及特製芒果凍。

外型討喜的「芒果圓舞曲」，以鬆軟綿密輕乳酪搭配芒果慕斯，夾層加入酸甜芒果餡增加酸度，最上層再鋪上新鮮芒果及鮮奶油裝飾，是今年夏天必嚐的清爽滋味。而「芒果生乳捲」則是以綿密濕潤芒果戚風捲入一整顆酸甜新鮮芒果，搭配輕盈的生乳餡是不敗經典款。

▲▼全聯We Sweet迎接盛夏芒果季，5款甜點一次看。（圖／業者提供）

▲「芒果圓舞曲」是今年夏天必嚐的清爽滋味。

▲▼全聯We Sweet迎接盛夏芒果季，5款甜點一次看。（圖／業者提供）

▲「芒果生乳捲」是不敗經典款。

夏天必嚐「楊枝甘露」經典港式糖水，餡料豐富，含有芒果、西米露，酸甜開胃。6/10~7/7每周六、日，特價88折起。

▲▼全聯We Sweet迎接盛夏芒果季，5款甜點一次看。（圖／業者提供）

▲夏天必嚐「楊枝甘露」每逢六日還有特價。

此外，全聯阪急麵包嚴選最搭的食材推出「水果季」大盛系列，像是日本正盛產的北海道哈密瓜、台灣的芒果等，6/10~7/7推出4款新品，均一價39元，6/10~6/23 特價35元，任選3個99元。

▲▼全聯阪急麵包嚴選最搭的食材推出「水果季」大盛系列。（圖／業者提供）

▲「酒釀芒果歐包」搭配台灣在地芒果與香濃蘭姆酒醃漬成的果乾。

「酒釀芒果歐包」獨家研發黃金比例麵粉，製成口感Q軟吃得到麥香的歐式雜糧麵包體，搭配台灣在地芒果與香濃蘭姆酒醃漬成的果乾，淡淡酒香，風味濃郁。「北海道哈蜜瓜麵包」特選北海道哈蜜瓜原汁，製成卡士達餡，配上抹醬，濃郁不膩口，外皮則使用Q軟麵包及特製菠蘿皮，雙倍餡料，口感更加分，好吃的祕訣則是愈冰愈好吃，只要冷凍半小時，內餡如冰淇淋，外皮酥脆度更提升。

▲▼全聯阪急麵包嚴選最搭的食材推出「水果季」大盛系列。（圖／業者提供）

▲「北海道哈蜜瓜麵包」祕訣是愈冰愈好吃。

「果香丹麥麵包」酸甜蘋果顆粒餡與酥鬆丹麥麵包結合，外層撒上肉桂粉及細砂糖，多層次的搭配，滿足味蕾。另外獨特的「桂圓核桃軟歐」將酒漬桂圓與麵包完美融合，外層沾裹滿滿核桃，再擠上奶香濃郁的墨西哥醬，用量飽滿，口口豐富。

▲亞尼克推出全新「芒果荔枝生乳捲」。（圖／亞尼克提供）

另外，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」近來推出全新「抹茶芒果卷」，選用香氣十足的抹茶戚風蛋糕，包裹著以法式香堤鮮奶油調配的抹茶、芒果雙餡，還夾了芒果果乾，打造豐富口感，即日起正式開賣，一次滿足抹茶控、芒果喜好。亞尼克近日也有最新「芒果荔枝生乳捲」，同樣以雙餡搭配吃得到荔枝果肉的荔枝果凍作為主打，口感超豐富。

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