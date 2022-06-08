北市大生不滿系學會強收會費「不繳無法畢業」　校方回誤會

▲北市大學生不滿系學會強收4千元會費，而且不繳無法畢業。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

進入6月畢業季節，不少學校都會舉辦送舊活動，但台北市立大學卻傳出，一名學生不滿球類系的系學會，要求學生繳交4000元的系學會費，不繳費不能參加活動，更可能畢不了業，但北市大澄清是誤會，指系學會只是做送舊活動的意願調查，因該生為轉學生，若要參加活動就要一次繳清4年共4000元費用，而且畢業與否也不是由系學會決定。

適逢6月畢業季，不少學校都會舉辦送舊活動，但北市大球類系卻傳出，一名大四轉學生指控，系學會向學生收取4000元系費，不繳交就不能畢業，而且不能參加6月17日舉辦的送舊活動，讓當事人相當不滿。

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對此，北市大主秘王實之澄清，球類系的系學會每年向該系學生每人收取1000元系費，來舉辦送舊活動，就像對會員收取會費，所以活動也限定有繳交費用的學生才能參加，投訴人因為是大四的轉學生，若要參加系上的送舊活動，一次要繳交4年共4千元費用，但近期該系學會只是進行送舊活動的意願調查，也並未強迫每一位學生參加。

至於學生指控不繳會費就無法畢業，王實之強調，這可能是溝通上有誤會，畢業與否不是由系學會決定，而是學校根據學生的修習學分與成績做決定，系學會無權做決定。