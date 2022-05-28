花蓮校園同意接種BNT為67%　部分學校規劃線上畢業典禮

▲花蓮27日新增1749例確診，累計確診人數28919例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣27日新增確診人數1749例，當天下午舉辦的防疫記者會，教育處代理處長翁書敏表示，校園接種BNT疫苗調查表同意接種比例為67.55%，幼兒園端調查表已全數回收完畢，呼籲國高中端尚未回填的家長，務必審慎評估後盡速繳交，以利學校施打作業。

衛生局長朱家祥表示，根據各鄉鎮市分布圖顯示玉里鎮今日新增433例個案，由醫療院所通報案例居多，因近日部立玉里醫院出現多例個案資料未上傳系統成功的情形，重新上傳後新增為今日個案。徐縣長關心鄉親健康狀況，特別指示衛生局發放紅布條給居家快篩陽性確診合約診所，方便鄉親路過辨認，以利後續診療作業。

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▲花蓮衛生局長朱家祥表示，滿5歲至17歲學生BNT疫苗校園集中接種，如期於5月30日至6月7日施打。

衛生局長朱家祥在記者會中說明兒童BNT疫苗校園集中施打期程，經醫療機構與學校端排定，提醒家長注意施打地點的最後報到時間；另外，65（原民55）歲以上長者，即日起至6月30日止接種疫苗可以獲得500元衛教品（第1、2劑花蓮縣加碼500元衛教品至5月31日止），並加贈2劑快篩試劑，有原民身分的鄉親務必攜帶戶口名簿，造成鄉親的不便請見諒。家用快篩陽性PCR採檢站設立至5月29日，前往檢測的鄉親請攜帶健保卡，以及用夾鏈袋裝好的陽性快篩試劑。

▲校園5歲至17歲接種BNT疫苗調查表，同意接種比例為67.55%。

花蓮縣高中以下學校（含公私立幼兒園）繼續暫停實體課程至6月2日，調整為線上教學，考量部分家長或學生需求，對於仍須到校之學生，請學校務必妥為規劃與照顧。配合暫停實體課程，下週高中端的畢業典禮各校也採取因應規劃，國中及國小端目前由各校與家長討論評估辦理方式，目前統計全縣國中小採線上辦理的學校為17所，線上搭配實體辦理為56所，實體辦理為53所，後續會持續依據中央政策進行滾動式調整。

▲鼓勵年長者即日起至6月30日止接種疫苗可以獲得500元衛教品。

滿5歲至17歲學生BNT疫苗校園集中接種，如期於5月30日至6月7日施打，請學生快篩後確認為陰性再返校接種疫苗，確診3個月內則不建議接種疫苗。

統計至今日繳回接種疫苗調查表情形，總共回收28811份，同意接種人數總共19463位，同意接種比例為67.55%，幼兒園的部分已全數回收完畢，呼籲國高中學生家長評估後盡速回填繳交，以利後續施打作業。