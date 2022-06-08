帶7童到游泳池戲水！安親班老師竟離開找朋友　7歲男童溺水沒人救

記者吳銘峯／台北報導

苗栗某安親班負責人的劉姓妻子，2019年5月間帶著7名兒童到游泳池戲水。劉女到場後帶孩子們在兒童池拍照，隨即離開去找朋友，半小時後才返回。期間7歲徐姓男童不慎進入成人池而溺水，最後不治身亡。一審判刑8月，二審改判6月、得易科罰金18萬元。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴確定。

判決指出，本案發生於2019年5月間，下午快兩點左右，劉女帶著2個安親班小孩、3個鄰居孩子、自己的兒子，以及徐姓男童共7名兒童，前往頭份市某SPA會館戲水。劉女將7名兒童帶到小池（兒童池）拍照後，就自行離開，前去找朋友。

不過劉女離開後，7名兒童自行在水池中戲水，徐姓男童在20分鐘後，就離開小池，前往成人池。成人池邊雖公告「120公分以下小朋友請帶手臂圈，並由家長陪同，方可入池」，但男童仍自行跳入成人池，隨即溺水。剛好游泳池邊兩名救生員聚集到SPA池邊處理事務，未能即時發現男童溺水。直到8分鐘後，才被救生員發現，趕緊跳入水將男童抱上岸急救，但男童這時已經陷入昏迷。經過醫院救治半年後，仍因溺水致吸入性肺炎併缺氧性腦病變及呼吸衰竭，不治死亡。家屬提告，檢方對2名救生員與劉女，依照「過失致死」罪嫌提起公訴。

▲7歲男童spa會館戲水時，被發現溺水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

一審法院將2名救生員分別判刑4月、得易科罰金，緩刑2年；另外也將劉女判刑8月。救生員未經上訴而先行定讞，劉女上訴第二審，二審台中高分院審理後，認為劉女符合自首減刑條件，再加上本案救生員也有責任，因此酌減劉女刑度，改判有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

民事求償部分，劉女提出650萬元，包含移轉不動產所有權在內的和解條件，但不被男童父母接受，男童父母另行提出民事訴訟，一審判決劉女需與安親班、丈夫等，連帶賠償6,138,478元。上訴二審後因未繳交裁判費用，全案已宣告確定。