iOS 16暴雷！外媒：蘋果iPhone 14 Pro將獨占此新功能

▲iOS 16中可發現iPhone 14 Pro的新功能。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 16在 WWDC 2022 上亮相，其中最大的變化之一是完全重新設計的鎖定畫面，可以使用不同的小工具、字體、動態桌布等自定義 iPhone 的鎖定畫面。不過外媒9to5mac也發現，除了這些功能之外， iPhone 14 Pro還有支援的新功能。

彭博社記者 Mark Gurman 在先前的爆料中就提出鎖定螢幕將會有大更改，並將作為 iOS 16 更新的一部分。Gurman 還指出，iOS 16 將內置對隨顯螢幕的支援，預計今年秋季推出 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 將搭載。

所謂的隨顯螢幕就是在手機鎖定時，仍可以看到部分訊息，例如時間等，目前許多安著手機都已經搭載此功能。

目前公布的iOS 16中，還未有隨顯螢幕功能，不過外媒也發現， iOS 16 確實包含對隨顯螢幕的支援。在 iOS 16 中，添加了三個與 iPhone 顯示螢幕背光管理相關的新框架。背光管理是啟用此功能的一個關鍵。

9to5Mac發現的所有框架都被 iOS 的不同組件使用，包括鎖定畫面。目前推測將會在新機的高階機款啟用，透過超低的1Hz 螢幕刷新率運行，以降低電池功耗，同時也保有始終開啟的螢幕。