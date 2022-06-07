《烙印勇士》重新連載！STUDIO我畫接手　完成作者描述的結局

▲日本人氣漫畫《烙印勇士》（Berserk）。（圖／翻攝白泉社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本人氣漫畫《烙印勇士》（Berserk）作者三浦建太郎於2021年5月過世，沒有結局的經典也成為粉絲心中的遺憾。然而，白泉社「Young Animal編輯部」7日發布聲明，《烙印勇士》將由三浦建太郎的徒弟團隊操刀重新連載，完成三浦老師的結局。

白泉社7日表示，《烙印勇士》將由三浦建太郎旗下的「STUDIO我畫」繪製，並由知道最後一集情節的森恆二擔任監製，內容將以三浦建太郎口述過的內容、留下的人物設計稿及劇情構思進行繪製，強調不會脫離三浦建太郎的故事架構。

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白泉社表示，三浦建太郎未留下草稿，因此不可能完整畫出原稿進行連載，但恢復連載是三浦老師的遺願，因此將從去年的41話開始，分成6集完成目前妖精島之章的篇章，再進入新的篇章。

三浦建太郎在1988年發表《烙印勇士》第1話，之後陸續發表《王狼傳》、《末世英雄錄》等作品，而《烙印勇士》目前在白泉社出版的雙周刊雜誌《YOUNG ANIMAL》不定期連載中，系列累計發行量已超過4000萬本，此次白泉社發布聲明包括日、中、韓、英等4種語言版本，可見要跟全球的粉絲告知編輯部及團隊的決心。

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