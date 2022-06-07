共軍導彈擊中新北！出包王華視連6錯　涉《災害防救法》結局出爐

▲華視快訊誤報「共軍導彈」訊息後向觀眾道歉。（圖／翻攝自臉書／華視）

記者劉昌松／台北報導

華視新聞自4月20日以來，快訊字幕問題出現錯誤，包括「新北市遭共軍導彈擊中」，總統蔡英文被改名「蔡EE」，行政院長蘇貞昌職銜變成總統，調查局台北市調處約談10多人後，依《災害防救法》報請台北地檢署偵辦，但檢察官調查後，認為這6次都是一連串的人為疏失所造成，《災害防救法》不處罰過失犯，因此將全案簽結。

檢方調查，華視新聞台4月20日上午7點新聞跑馬「新北市遭共軍導彈擊中」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令，3月6日8時起生效」等字幕，其實是導播中心陳姓召集人在前一晚，幫新北市府消防局製作影片時，不慎把字幕連結到一般新聞播放使用的字幕模板，導致一早新聞播出就出現錯誤跑馬，9點的時候，華視準備要再發緊急快訊道歉，沒想到又誤把「大屯山火山爆發」的測試用字幕放送全台。

此外，華視4月24日要製作施政滿意度新聞，圖卡CG製作人員直接把行政院長蘇貞昌套用在先前已做好的蔡英文圖卡上，導致蘇貞昌在圖卡中的職銜是「總統」；4月30日，美國職棒隊徽誤植，則是因工作人員連結錯誤；4月30日，華視報導上海染疫日增「1181萬」，其實是編輯把萬字打錯地方，正確是1萬1千多例；5月3日出現的蔡英文被改名EE，則應是編審人員在審核後，不慎打入審核完成的代碼，但上字幕前又忘記刪除。

檢察官認為，僅有4月20日首次出包這天的陳姓召集人，以及應該提前檢視新聞畫面的資深編輯，應該隨時監控播送內容的製作人，以及助理導播等4人有明顯的疏失，但是《災害防救法》只處罰故意犯，因此認為全案不涉及刑責，至於是否有違反《社違法》問題，則移由台北市刑大處理。