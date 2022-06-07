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社會 社會焦點 保障人權

復康巴士運將強摸身障女！塞千元鈔拗性交易　法官狠打臉下場曝

▲桃園市葉姓男子2020年10月間與友人在酒店喝酒，結束後搭乘友人女友機車，卻趁勢襲胸猥褻多達6次，隨後還撲倒女子欲脫衣強制猥褻，女子高聲呼救才脫困。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許姓男子利用職務之便，強摸身障女子胸部得逞，事後竟還塞給她千元大鈔，試圖將事件引導成雙方合意性交易之假象。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台中報導

台中一名許姓男子受雇擔任台中市府社會局的復康巴士司機，未料許男卻利用職務之便，將一名身心障礙女子載往國道3號高架橋人煙稀少處，對女子強制猥褻得逞，事後還拿出1000元給她，並表示，「這是秘密，不可以說」，意圖製造合意性交的假象，以求脫罪。案件經上訴至台中高分院後，法官依法判處許男有期徒刑3年4月。

判決書指出，許男為身心障礙者小型復康巴士司機，不料許男卻利用職務之便，在2020年4月15日趁著要將一名患有重度身心障礙的女子載往某協會途中，先是將女子載往國道3號高架橋人煙稀少處，再熄火下車對著後座的女子上下其手，不顧女子尖叫推打反抗，強行撫摸及親吻女子的胸部得逞。事後，許男為逃脫刑責，竟還拿出1000元給女子，表示「這是秘密，不可以說」。

而女子遭遇此事後，心情低落忍不住和同學訴苦，同學察覺事態嚴重，也立即向教保員反映，才讓整起事件曝光。

不過當協會人員試圖還原當時案發經過時，女子因受限於身心障礙，無法完整陳述，因此導致協會人員對女子受害且收錢一事產生質疑，而許男竟趁機一再否認犯行，其中一名陳姓監事竟還向受害女子與其母親表示，「他（指許男）也可以告你喔」，許男聽聞後更立即附和表示，「嘿啊」，導致受害女子母親對於報案有所遲疑，遲至同年4月21日才報警處理。

而許男聽聞事件已進入報案程序後，也主動前往女子的住處，告知女子的母親案發當時確實有摸女子，但也有長期給付金錢給她，試圖營造和女子從事性交易與包養之假象，進而導致協會失去對女子的信任，以藉由讓女子產生壓力，試圖造成女子放棄究責。

警詢時，許男則向員警表示，當時是因為女子向他表示，「沒有零用金了」，問他是否可以給他，許男才進一步詢問，「願不願意舒服一下」，並給她1000元才摸她胸部，不過才摸沒多久，女子就放聲大叫，他也立即停止。

一審，台中地院審理後發現受害女子事後患有急性創傷壓力症候群，每每提及許男時都會有焦慮與害怕的狀況，更因此睡不好，審酌診斷書等相關證詞後，不採信許男的辯詞，認為許男不但侵害女子的身體自主權，造成女子身心巨大陰影，犯後更一再以有付錢為由，意圖將事件引導為雙方合意之性交易，造成女子受到更大打擊，惡性非輕，衡量許男事後已與女子達成和解，且因為該事件丟了工作，目前正學習手拉坏工作，並無收入，判處許男有期徒刑4年。

案經上訴至台中高分院後，法官衡量許男在二審時坦承犯行，改判許男有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。

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