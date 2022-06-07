濕熱天螞蟻兵團入侵！網大推好物　半天就KO！

▲當螞蟻雄兵入侵家中，要徹底消滅讓不少民民眾相當苦惱。（圖／擷取自臉書全聯消費經驗老實說，下同）

消費中心／綜合報導

隨著梅雨季節到來，不少民眾最苦惱的就是家中螞蟻大軍也隨之出沒，從客廳的牆壁到角落，甚至延伸到廚房和臥室，光是要解決所有螞蟻就讓人頭大。就有民眾在社群網站PO出家裡被蟻軍們侵門踏戶的照片，電源插座的周邊，整整排了一整排的螞蟻雄兵，引起許多有共同煩惱的網友們共鳴。就有網友提到，「自己住在套房，出現一堆螞蟻超頭痛！」、「有朋友開麵店遇到梅雨季出現螞蟻，很擔心影響到生意」、「每次看到整排螞蟻真的會讓密集恐懼症發作，太崩潰了」。

就有民眾分享自己的除蟻經驗提到，「使用了『易克捷』除蟻餌膠，只要點在螞蟻行走路徑上隔天就會瞬間少很多螞蟻」。並且進一步提到「易克捷」只要輕輕按壓，擠出餌劑後還可以蓋回蓋子，簡單又便利，此外，有其他的網友也大推易克捷的另一種產品「除蟻盒」，盒中已經有餌膠了，只要把盒子打開放在螞蟻出沒的地方，就不用爬上爬下或彎腰點藥了，又不用擔心沾到手或家中裝潢。

原來「易克捷」是透過吸引螞蟻來吃餌膠後，回到巢內分享給同伴和蟻后，進而就能將整窩螞蟻給全數剷除，消滅蟻巢效果很好。在安全性上，易克捷是歐洲 原裝進口的，通過了歐盟檢驗標準，同時添加了苦味劑，味道比黃蓮還苦，可避免小孩或毛小孩誤食價格又非常親民，真的是居家必備除蟻的好幫手。

除了螞蟻以外，不少網友也提到「易克捷」除蟑餌膠對於解決蟑螂也很有一套，現在同時也有推出新型盒裝設計，可以放在潮濕的角落，在成份上針對台灣害蟲研發出全新配方，不必再擔心抗藥性影響除蟑和除蟻效果，高CP值受到網友熱烈討論。還在為家中的蟑螂和螞蟻大軍煩惱嗎，或許可以參考社群上受到網友熱推的好物推薦，遠離蟲蟲大軍的困擾。

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