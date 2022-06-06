快訊／「大仁哥桶仔雞」老闆發聲了！親曝停賣原因

▲大仁哥蔗香脆皮桶仔雞日前宣布停烤。（圖／翻攝自Facebook／大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-林內總店）

記者閔文昱／綜合報導

傳說中開團就秒殺的好吃烤雞「大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞」日前驚傳停賣，讓不少老饕相當震驚。對此，林內總店老闆稍早終於在臉書發布聲明回應了。

「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞」採用全台各地快閃模式，必須透過臉書才能知道在哪擺攤，店家標榜當天現宰溫體黑羽土雞，然後用秘製醃料醃製，再用碳火甘蔗來烤雞，每次開攤都是瞬間秒殺，沒提前上網預定，根本吃不到。

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因此當業者4日晚間在臉書發文宣布，「無限期停烤」，讓不少老饕相當震驚，紛紛哭喊「我還沒吃到啊」、「全台雞友捨不得」直問原因。今晚大仁哥也在社團PO文給答案，表示自己因健康因素加上想要陪伴家人，需要休養一段時間，也謝謝大家的關心。

「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞－林內總店」全文如下：

關於停烤事件造成全台灣雞粉一陣譁然，感謝各界關心，無法一一回覆在此跟大家說聲抱歉，因大仁哥創業3年來沒真正好好休息過，造成身體上的不適，選擇暫時休養一陣子再出發，也因創業3年來一直把心思放在工作上，沒有好好陪伴過老婆，趁休養期間可以好好陪伴家人，再出發後一定會為全台雞粉帶來更好的服務，更優質的烤雞，更多的福利，為社會做更有貢獻的事。

只有大仁哥本人林內總店暫時停烤，其他加盟店照常營業。



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#謝謝大家的關心