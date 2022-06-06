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蔣承縉豪宅爆「30歲工程師網紅猝逝」！友揭離奇死狀　檢追死因

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫療能量,醫護人員,防護衣,消防員,緊急救護技術員,EMT。（圖／記者李毓康攝）

▲一名30歲男網紅在蔣承縉家中猝逝。（圖／示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

一手打造多位天王天后的超級經紀人蔣哥（蔣承縉）上月15日家中驚傳命案，一名30歲男網紅在蔣承縉位於大安區的豪宅內離奇猝逝，目前檢警仍在調查當中。據指出，男網紅畢業於知名國立大學，並在某科技公司擔任工程師，在網路上小有名氣，友人透露，死者平時都有健身習慣，懷疑死因不單純。

根據《東森新聞》報導，蔣承縉上月15日中午通報家中有傷者，不料警消趕抵後卻發現30歲吳姓男網紅已明顯身亡，經調查發現，男網紅前一天和蔣承縉在豪宅內喝酒，但隔天卻離奇猝逝。

▲蔣承縉（左）家中驚傳命案。（圖／翻攝自IG／ilike.djken_official）

▲蔣承縉（左）家中驚傳命案。（圖／翻攝自IG／ilike.djken_official）

死者親友表示，蔣承縉聲稱當時以為對方喝醉了，懷疑是從樓梯間摔下來，但死者平時都有在健身，且死亡狀態看起來有掙扎動作，質疑跌倒身亡的說法，盼檢警能進快釐清確切死因。

對此，蔣承縉透過律師回應，他身為報案人一定會積極配合調查，目前案件還在釐清當中，不方便發表任何言論，遺體已經送驗，待結果出爐前，不希望有任何單方面臆測。

據了解，知名經紀人「蔣哥」蔣承縉被譽為天王天后推手，過去讓蔡依林、羅志祥熬過演藝低潮，翻身成為天王天后，捧紅楊丞琳跨足影歌視三棲，在幕後幫助藝人發揮自身最大的潛能，各自闖出事業的高峰。而他2014年退出經紀事業，現在改行開傢飾館和餐館，去年曾發起私人募捐活動以行動相挺醫護人員、警消等，再度掀起關注。

蔣承縉透過律師發布聲明如下：

對於網紅遭逢意外事故，本人感到無比的悲痛。案件現由檢察官調查中，本人基於「報案人」角色，一定會積極配合檢警調查，基於偵查不公開之法律規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！

因案件檢警仍在釐清中，任何單方面的臆測，將會造成真相的扭曲，所以任何偏頗臆測的報導，包含任何不具名（含網路）的謠言，傷害到本人名譽，定將訴諸法律責任，追究到底！

本人早已於2014年退出娛樂圈幕後經紀工作，實不該、也無須佔用媒體大眾資源。最後懇請媒體及各界勿對本事件過度渲染及揣測，及尊重本人悲痛的心情。謝謝各位的關心。

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