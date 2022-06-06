慎入！2歲男童眼睛藏「4條蟲蠕動」影片曝　網嚇：渾身雞皮疙瘩

▲大陸一名2歲男童，被家人發現眼睛裡有蟲子。（圖／翻攝自西部決策微博）

圖文／CTWANT

太可怕了！大陸山東有一名2歲男童，最近在家中點眼藥水時，被發現眼睛有蟲，送醫檢查發現，眼中共有4條白色半透明的小蟲。事後調查發現，男童曾有過犬類的密切接觸史，因而感染，醫師也提醒預防的方法。

根據《西部決策》微博，大陸山東淄博一名2歲男童近日在家點眼藥水，被姊姊發現眼中有蟲，趕緊送醫治療。醫師在男童眼裡取出4條長約1釐米的白色半透明小蟲，用生理食鹽水等沖洗男童的結膜囊，再配以抗菌、抗病毒的滴眼液治療。

▲醫師從男童眼中取出了4條蟲子。（圖／翻攝自西部決策微博）

醫師指出，該蟲子是一種結膜吸吮線蟲，屬於人畜共患的一種寄生蟲病，主要發生在狗和貓的結膜囊內，人的眼睛如果被感染，也會寄生在結膜囊內，寄生過程中，由於眼睛摩擦，還有排泄物和分泌物，會刺激結膜出現發炎反應。

▲蟲子被夾出後還在繼續蠕動。（圖／翻攝自西部決策微博）

據了解，男童過去曾有和犬類接觸，導致眼睛感染寄生蟲，好在經過治療，眼睛充血和不適感都已經消失。醫師提醒，預防寄生蟲病的關鍵，就是保持環境清潔和個人衛生，切斷傳播途徑。

消息曝光後，引發一番討論，網友紛紛留言呼籲，「狗狗該打的針一定要打啊，傳染給孩子可太難受了」、「看得我渾身起雞皮疙瘩，家裡有孩子的一定要注意」、「勤洗手，愛衛生，這句話是有道理的」、「眼睛裡有蟲太嚇人了，還是要注意衛生啊」、「真是處處不勝防，只能管好孩子了」。

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