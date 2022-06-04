賣帳戶換現金反被囚禁旅館　女獲救當場淚崩...他被關14天超無言



記者邱中岳／台北報導

北市南港分局在日前接獲報案，有民眾因缺錢在臉書上看到徵才廣告，沒想到最後卻是將存款簿借給詐騙集團，自己還被囚禁在旅館，如有不從就會被亮槍恐嚇甚至毆打，表現良好就會提供毒品吸食，一個旅館內就擠了5個人，有被害人因存款簿被設為警示帳戶，直接遭丟包路邊，最後血本無歸。

警方調查，31歲的張姓男子夥同6人組成詐騙集團，主要在臉書上刊登「工作賺錢」廣告，有被害人前往面試，最後交出銀行存摺以及提款卡，出賣帳戶還被囚禁在北市信義區的旅館限制行動自由，最後帳戶被張男等人拿去做詐騙洗錢的工具，警方在6月初破門攻堅，並逮捕張嫌等7人到案。



▲被害人賣帳戶反被囚禁，帳戶被列警示後就被詐騙集團丟包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，張姓嫌犯等人將5人囚禁在信義區的旅館，如果表現良好，就會提供毒品給予施用，表現不好想逃跑，就會被亮槍恐嚇，警方到場時，現場有1名女被害人當場痛哭流涕，另1名在場的32歲吳姓被害人，則被囚禁長達2周。

警方追查，有被害人提供帳戶，最後因為帳戶失靈被設為警示帳戶，直接當場就被丟包出去，連賣帳本的錢都沒收到，警方攻堅在現場起獲改造手槍2把、空氣槍1把、手指虎2只、土製爆裂物1枚，子彈9顆、手機16支、現金17萬5400元、提款卡15張、存摺7本及海洛因、安非他命毒品等證物。

▲被害人賣帳戶反被詐騙集團囚禁，不從就亮槍恐嚇，有被害人被囚禁2周之久。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後全案依詐欺、洗錢、槍砲、毒品、組織犯罪等罪嫌，將張姓主嫌等7人移送地檢署偵辦。也將持續溯源是否有組織工犯，最後也將查緝幕後金主以及藏鏡人到案。