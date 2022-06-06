朋友沒趕上公車！她4度出手「搶司機方向盤」飆吼：停車

▲位在大陸海南海口，發生一起乘客和司機搶奪方向盤的事件。（圖／翻攝自頭條新聞）

圖文／CTWANT

一般人如未趕上公車，多會改搭下一班。怎料大陸日前就有一位七旬大媽，因朋友來不及搭上公車，竟連續和司機搶奪方向盤四次！司機見狀連忙阻止，但卻見大媽依舊屢勸不聽，最終司機只得將公車停至路邊並報警，此番鬧劇才終於平息。消息發布後，網上一片譁然。

綜合陸媒報導，位於大陸海南海口，3日發生一起七旬大媽和搶奪公車司機方向盤的事件。只見畫面中，大媽在上車後不久就要求司機立即停車，只因自己的朋友臨時去拿口罩，來不及和她一同上車。

司機見狀，先是好言相勸，同時表明只能等到站才能停車，怎料他卻看到大媽走到駕駛座旁，在短短三分鐘不到，就4度出手和自己搶奪方向盤，此舉也令同車乘客紛紛嚇得直冒冷汗。隨後司機將公車停妥路邊並報警，此番鬧劇才終於平息。

消息一出，不少網友對此氣憤表示「就這種老，不值得尊，為老不尊」、「壞人還是變老了」、「天啊，太危險了」、「老年人就可以倚老賣老不遵守社會規則嗎」。

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