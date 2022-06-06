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他犯8件性侵案！通緝22年人間蒸發　逃亡生活曝

涂男遭警方送辦，破案關鍵是後方單車把手（紅圈處）上的汗水DNA。（警方提供）

▲涂男遭警方送辦，破案關鍵是後方單車把手（紅圈處）上的汗水DNA。

圖文／鏡週刊

今年5月，台北市警方偵破一起豪宅竊案，1名富商剛從銀行提領520萬元現金放在家中，準備買地，結果錢莫名失竊，一度懷疑是照料長者的外籍移工所為，但警方調閱監視器，發現竊賊另有他人，追蹤後在宜蘭礁溪一度發現嫌犯，雖趁亂被兔脫，但在現場留下的自行車把手採到汗水檢體，經DNA比對確認身分是逃亡22年的通緝犯涂明朗。

專案小組調閱刑事局歷年冷案資料，發現涂嫌共犯下8起性侵案、4件住竊案，性侵被害人年紀在30歲以下，多數有裸睡習慣，因睡姿裸露出胸部，涂嫌一時心生色欲才會痛下辣手，甚至連1名小五女童也不放過。警方花了半個多月追緝，終於在北市一處廢墟中將他逮捕，起出剩餘245萬元贓款。

▼通緝犯涂明朗為躲避查緝，都以單車代步，從不開車或騎機車。

通緝犯涂明朗為躲避查緝，都以單車代步，從不開車或騎機車。（警方提供）

涂嫌性侵犯案集中在2005年前，警方好奇詢問近10年為何沒再犯性侵案，他默默寫下「陽痿」2字。警方分析涂嫌犯案手法，發現他經常尾隨外籍移工返家，先觀察目標住處是否為有錢人，伺機從防火巷內的鐵窗、冷氣機、施工鷹架攀爬上樓，尤其喜歡鎖定4樓有頂樓加蓋的住處行竊。

▼警方逮捕涂男時，一併搜出245萬元贓款。

警方逮捕涂男時，一併搜出245萬元贓款。（警方提供）

涂嫌早已習慣一個人生活，平日只住在涵洞、空屋、下水道，不跟親友通聯。他還看準警察只會臨檢汽機車，不會臨檢單車，平日只騎單車代步，每次犯案後必剪髮改變造型，才能一逃22年不被抓。儘管他靠行竊生活，但因熱愛簽運動彩券，行竊所得幾乎全賭光。他會挑選固定彩券行做為生活圈中心，結識愛簽賭下注同好發展人際關係，一旦身分被識破就轉移陣地。

▼刑事局比對涂男的指紋及DNA，發現他是逃亡22年的通緝犯。

刑事局比對涂男的指紋及DNA，發現他是逃亡22年的通緝犯。（翻攝畫面）

警方逮捕涂嫌時，他極痛恨自己的姓名，警方只要叫他名字「涂明朗」，他會行使緘默權或拒絕回應，但若叫他「小余」，會樂於接受問訊。原來他17歲時與母親被父親趕出家門，害他留下多項前科，對父親所取的名字很厭惡，曾自取「余崇生」假名，希望自己未來人生能「重生」。涂嫌熱愛算命，被捕時曾說，今年初算流年，得知自己好運只走到今年，結果真的被捕，未來只能在獄中度過餘生。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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