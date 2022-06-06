「大仁哥桶仔雞」無限期停烤老饕崩潰　總店：加盟店還有賣

記者黃翊婷／綜合報導

有秒殺神店之稱的「大仁哥桶仔雞」4日宣布林內總店無限期停烤，讓全台老饕超崩潰。對此，林內總店老闆在臉書文章下方的留言區回覆網友，「加盟店一樣照常營業，只是我暫時休息一陣子」；其他分店也透過臉書粉絲專頁PO文表示，「我們一樣在大桃園為大家服務！」甚至推出1000元慰問金抽獎活動，向所有受到驚嚇的雞友們賠罪。

▲大仁哥桶仔雞採用快閃方式擺攤，全台跑透透，民眾想購買必須透過店家臉書才能知道擺攤資訊。（圖／翻攝自Facebook／大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-林內總店，下同）

大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞聲稱選用當天現宰溫體黑羽土雞，然後以特製醃料醃製，最後再用碳火甘蔗來烤雞，由於每次開攤都是限量販售，而且常常瞬間秒殺，沒提前上網預定根本吃不到，因此被封為秒殺神店。

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但大仁哥桶仔雞林內總店4日突然在臉書粉絲專頁宣布，將無限期停烤，「謝謝創業3年來一直支持我們的雞粉，對不起」。消息公開後，全台各地老饕紛紛留言表示不捨，「昨天才第一次吃到，就不知道下次是何時了」、「怎麼了？才吃過一次，一直期待下次再購買」、「嗚嗚！我都還沒吃到耶」、「老闆，關關難過關關過，全台雞友捨不得啊」、「為什麼？才剛吃完雞而已，好突然」。

對此，林內總店老闆在留言區回覆，「加盟店一樣照常營業，只是我暫時休息一陣子」。其他分店也透過臉書粉絲專頁PO文表示，一個晚上收到破千則訊息，真的無法一一回應，雖然總店停烤，但分店還是正常營運，「我們一樣在大桃園為大家服務！」甚至還推出1000元慰問金抽獎活動，向所有受到驚嚇的雞友們賠罪。

▼總店老闆回覆，加盟店還是照常營業。