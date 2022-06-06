第2輪實名制今開賣　兒童、學生快篩擴大發放！條件QA一次看

▲第二輪實名制即將開賣。（圖／記者劉維榛攝）

生活中心／整理報導

為保護更多幼兒，指揮中心宣布，擴大6歲以下免費快篩適用範圍擴大，即日起（6/6）2015年9月2日後出生者即可領取；另外，今天開始，也提供國小至高中學生4劑亞培快篩，實施實體課程後方能領取。而第二輪快篩實名制今天開賣，提醒有需求者務必攜帶相關證件前往。實名制、免費領快篩該注意什麼？《東森新媒體ETtoday》統整相關10大QA，一解民眾疑惑。

6歲以下免費快篩「適用範圍再擴大」

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Q1：哪些人可以領免費快篩？何時開始領？

A1：自6/6至6/30止，2015年9月2日（含）以後出生者皆可領取，每人5劑。並依照身分證字號尾數分流，單號一、三、五；雙號二、四、六；週日皆可領取。

Q2：該去哪裡領快篩？

A2：可至全國近販售家用快篩之實名制健保特約藥局，以及地區衛生所領取。提醒民眾，領取時需攜帶0～6歲幼兒之健保卡。為方便民眾得知各地快篩試劑存量，健保署也提供4個家用快篩試劑地圖查詢：

►臺灣COVID-19快篩試劑購買地圖

►COVID-19實名制快篩試劑地圖

►家用快篩熱度圖

►加入LINE官方「全台快篩低價販售所」帳號

Q3：有時間限制嗎？孩子還沒有健保卡怎麼辦？

A3：指揮中心說明，原則需於6/6～6/30完成領取；但政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

Q4：孩子在第一輪就已經買過快篩，還可以免費領嗎？

A4：可以！曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

「國小～高中學生」每人可領4劑快篩

Q5：哪些人可以領？何時開始？

A5：明天開始，提供110學年度在學的高中、國中、國小、五專前3年學生，每人4劑亞培家用快篩，學生回校實施實體課程就可領取。

Q6：已經畢業了也能領嗎？有期限嗎？

A6：可以，110學年度畢業生若已離校，可回原畢業學校領取，無領取期限。

Q7：領過之後還能購買實名制快篩嗎？

A7：可以，此次免費發放快篩，不影響實名制的購買資格；此外，曾購買實名制快篩的學生，仍可免費領取此次的試劑。

第二輪實名制開賣

Q8：何時開始？誰可買？

A8：明日起實施第二輪家用快篩實名制，無年齡限制，每人均可購買。

Q9：怎麼買？要帶什麼證件嗎？

A9：以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。提醒民眾務必持健保卡或居留證前往，每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)。

Q10：去哪買？價格有變嗎？

A10：全國健保特約藥局及79個偏鄉衛生所皆可購買，詳細資訊可參考前述快篩購買地圖查詢。為方便民眾購買，指揮中心也提高各據點配送份數，從原先78份增加至117份；每份價格不變，依舊為500元，一份5劑。