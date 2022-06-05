他自製「快篩隨身碟」意外爆紅！網見實測狂敲碗：哪裡可以買

▲女子分享丈夫製作的快篩隨身碟，意外在網路上爆紅。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

近期本土疫情持續延燒，快篩試劑成了居家必備品。一名女子上網分享，丈夫因為實在太無聊，竟然突發奇想，將快篩試劑製作成隨身碟，並將照片上網分享，沒想到這款隨身碟相當受到歡迎，還有人調侃「電腦磁碟中毒時會出現兩條」。

這名女子在「爆廢公社」分享，丈夫實在太過無聊，於是將快篩試劑製作成隨身碟，並張貼了2張照片。依據照片畫面，試劑的下方多出了USB插孔，能夠與電子產品連結，而當成功連結電腦時，測試線的位置就會亮起藍燈，看起來相當逗趣。

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不少網友看完男子丈夫的創意，忍不住留言回應，「如果電腦中毒就可以回：快篩陽性喔」、「指示燈應該要選紅色的」、「可以插這個來判斷有沒有電腦病毒」、「電腦中毒會兩條線嗎」、「兩條線的話，電腦也會中新冠病毒。」

▼這種隨身碟簡直是男人的夢想。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



此外，由於造型實在太過可愛，也有許多人在下方詢問，到哪裡才能購買，「雖然我用不到隨身碟，不過我想買」、「很棒欸，用不到但想買」、「可以求團購嗎，我可以買快篩給你做」、「請問哪裡有賣？多少GB的」、「如果有賣，我一定買」、「外面買得到嗎？」

對於網友們詢問是否能購買，女子則回應，這款隨身碟是丈夫突發奇想的「客製化物品」，所以應該是買不到。也有網友留言質疑，女子是否盜圖發文，女子則澄清，她有在許多社團分享，只是單純覺得好玩，而非盜圖。

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