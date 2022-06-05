　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

畢業歌《成淵高中真神奇》獲最高票卻遭撤換！謝和弦怒轟校方獨裁

▲成淵高中。（圖／翻攝自Google Maps）

▲成淵高中。（圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

畢業季來臨，不少學校都在進行畢業歌票選，不過台北市成淵高中卻傳出，該校同學改編創作的《成淵高中真神奇》獲得最高票後，被校方以「不符合畢典主題」、「投票結果公信力不足」等原因片面決定不採用，引發學生不滿。對此，歌手「阿扣」謝和弦、團購電商老闆「486先生」陳延昶也紛紛發文聲援，並痛批校方做法不當。

《臺灣青年民主協會 TYAD 》4日晚間在臉書提到，成淵高中將於6日舉行畢業典禮，在典禮前學校進行畢業歌投稿，並納入12首畢業歌進行票選，最終由高三許同學改編創作的《成淵高中真神奇》以 116票、得票率40.1 %的成績，成為所有歌曲的最高票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臺灣青年民主協會揭露成淵高中換掉最高票畢業歌，引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／臺灣青年民主協會 TYAD）

▲臺灣青年民主協會揭露成淵高中換掉最高票畢業歌，引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／臺灣青年民主協會 TYAD）

臺灣青年民主協會指出，在票選活動結束後，校方卻片面決定不採用學生票選最高票的畢業歌，因歌詞中提及「上學不能用手機，紀律森嚴規定多」、「上學不要搭電梯，不然教官會找你」、「第八節勾不同意，課外輔導在哪裡（上正課）」、「早上遲到要反省，現代化監獄勞役」等，校方起初認為不符合畢典主題，後來又稱，投票表單無法設定只有高三能投票，投票結果公信力不足，「因此將畢業歌播放回到各班決定。」

對此，許姓學生直言，這些歌詞都是他們校園生活的寫照，但校方卻決議沒收投票結果，讓他很難接受，「學校已經不是第一次無視學生意見，我個人希望學校能發聲明道歉，並承諾未來會重視學生意見。」他也邀請各班在畢業典禮唱畢業歌時，一起在播出《成淵高中真神奇》這首歌，「讓學校聽聽民意，深自反省。」

▲▼謝和弦演唱會＋會前聯訪-謝和弦。（圖／記者黃克翔攝）

▲歌手謝和弦。（圖／記者黃克翔攝）

謝和弦5日下午在臉書轉發臺灣青年民主協會貼文，痛批成淵高中校方限制學生音樂創作自由，並沒收校歌民主投票結果，「你是不是想去當習近平的狗？如果要獨裁請滾去中國，民主國家的軍人保衛的應該是自由，不是讓你扼殺下一代表達心聲的威權。」486先生也稱，該校長官「也不過就是腦袋裝X的食古不化的過期人。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
洗牙也有生命危險　醫點名5類人「直接洗恐喪命」
內政部公布租金行情　租客看完傻了「在哪？」
滴妹突宣告「離開台灣了」！公開放閃　網嗨祝：新婚快樂
逆子弒母　狂砍肢解15段！鄰居聞惡臭「糞池撈出屍塊」
基隆廟口她吃到脆脆湯餃　一咬吐出「超完整大蟑螂」當場嚇瘋
生嘸兒子！婆婆找「寡婦做小的」產1男1女　她忍40年曝下場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

辦桌＆熱炒必吃！自製「鳳梨蝦球」有免油炸法　5步驟輕鬆上桌

畢業歌《成淵高中真神奇》獲最高票卻遭撤換！謝和弦怒轟校方獨裁

6月星座運勢大公開！金牛職場大紅人　專家：本月八卦流言非常多

基隆廟口她吃到脆脆湯餃　一咬吐出「超完整大蟑螂」當場嚇瘋

學生今增3074人確診「總數達22.7萬」！　全台6319校停課

外送點2碗牛肉麵！奧客神扯1招「硬拗成8碗」　老闆傻眼了

IG新功能暴動！小盒子裡長按「跳出視窗」　她歡呼：能偷看了

高雄女「肛門插一根」休克送急診！　短短4cm害她終身洗腎

收假日迎梅雨！這3天雨最猛「氣溫狂掉16度」　雨彈連轟到週末

「30年前星期六要上半天課！」　七年級生回憶湧現：還有便服日

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

辦桌＆熱炒必吃！自製「鳳梨蝦球」有免油炸法　5步驟輕鬆上桌

畢業歌《成淵高中真神奇》獲最高票卻遭撤換！謝和弦怒轟校方獨裁

6月星座運勢大公開！金牛職場大紅人　專家：本月八卦流言非常多

基隆廟口她吃到脆脆湯餃　一咬吐出「超完整大蟑螂」當場嚇瘋

學生今增3074人確診「總數達22.7萬」！　全台6319校停課

外送點2碗牛肉麵！奧客神扯1招「硬拗成8碗」　老闆傻眼了

IG新功能暴動！小盒子裡長按「跳出視窗」　她歡呼：能偷看了

高雄女「肛門插一根」休克送急診！　短短4cm害她終身洗腎

收假日迎梅雨！這3天雨最猛「氣溫狂掉16度」　雨彈連轟到週末

「30年前星期六要上半天課！」　七年級生回憶湧現：還有便服日

桃園5-11歲近10萬學童接種完成第一劑　覆蓋率逾63%

台東成功溺水意外！男潛水捕海膽失蹤　警消尋獲已無意識

泰迪遭悍將打爆　3.2局失7分吞單季最多敗

台灣隊史首金！「學霸」許玟琪連2周奪冠　台將包辦2金1銀

愛愛就頭痛！他「第1次車震」突昏迷　醫急救醒來：沒這麼興奮過

內政部公布租金行情　租客看完傻了「在哪？」

辦桌＆熱炒必吃！自製「鳳梨蝦球」有免油炸法　5步驟輕鬆上桌

滴妹突宣告「離開台灣了」！美國公開放閃　網嗨祝：新婚快樂

食品股是存股族「長期飯票」　這7檔10年報酬率大贏0050

畢業歌《成淵高中真神奇》獲最高票卻遭撤換！謝和弦怒轟校方獨裁

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

IG新功能：長按「跳出視窗」能偷看

今增124死　本土增6萬2080例！

最大震度4級　今晨規模3.9地震

男曝啃老2訣竅　一定要考高考

破1成人口確診　醫：一年會N次感染！Omicron更容易

更多熱門

相關新聞

愛學網專訪校園微電影高中職組

愛學網專訪校園微電影高中職組

在國家教育研究院109年度愛學網系列徵集活動校園微電影高中職組中，囊括2名佳作、1名甲等，以及今年度特優獎項的大贏家－成淵高中，而以〈在此之後〉獲得今年度特優獎項的團隊，光是在活動當天臺上的分享便立刻擄獲了臺下眾多學生得獎者與觀禮師長們的心，甚至還得到了現場家長們的熱情回應。

延平冒牌教練　60分戰役遭褫奪

延平冒牌教練　60分戰役遭褫奪

延平中學單場42次盜壘成功

延平中學單場42次盜壘成功

本屆黑豹旗三大看點

本屆黑豹旗三大看點

2019高校畢業歌票選／成淵高中

2019高校畢業歌票選／成淵高中

關鍵字：

成淵高中真神奇成淵高中

讀者迴響

熱門新聞

林采緹爬山「穿超辣」！

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

野生「三級片女神」現蹤小吃店沒人認出

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面