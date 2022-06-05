畢業歌《成淵高中真神奇》獲最高票卻遭撤換！謝和弦怒轟校方獨裁

▲成淵高中。（圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

畢業季來臨，不少學校都在進行畢業歌票選，不過台北市成淵高中卻傳出，該校同學改編創作的《成淵高中真神奇》獲得最高票後，被校方以「不符合畢典主題」、「投票結果公信力不足」等原因片面決定不採用，引發學生不滿。對此，歌手「阿扣」謝和弦、團購電商老闆「486先生」陳延昶也紛紛發文聲援，並痛批校方做法不當。

《臺灣青年民主協會 TYAD 》4日晚間在臉書提到，成淵高中將於6日舉行畢業典禮，在典禮前學校進行畢業歌投稿，並納入12首畢業歌進行票選，最終由高三許同學改編創作的《成淵高中真神奇》以 116票、得票率40.1 %的成績，成為所有歌曲的最高票。

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▲臺灣青年民主協會揭露成淵高中換掉最高票畢業歌，引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／臺灣青年民主協會 TYAD）

臺灣青年民主協會指出，在票選活動結束後，校方卻片面決定不採用學生票選最高票的畢業歌，因歌詞中提及「上學不能用手機，紀律森嚴規定多」、「上學不要搭電梯，不然教官會找你」、「第八節勾不同意，課外輔導在哪裡（上正課）」、「早上遲到要反省，現代化監獄勞役」等，校方起初認為不符合畢典主題，後來又稱，投票表單無法設定只有高三能投票，投票結果公信力不足，「因此將畢業歌播放回到各班決定。」

對此，許姓學生直言，這些歌詞都是他們校園生活的寫照，但校方卻決議沒收投票結果，讓他很難接受，「學校已經不是第一次無視學生意見，我個人希望學校能發聲明道歉，並承諾未來會重視學生意見。」他也邀請各班在畢業典禮唱畢業歌時，一起在播出《成淵高中真神奇》這首歌，「讓學校聽聽民意，深自反省。」

▲歌手謝和弦。（圖／記者黃克翔攝）

謝和弦5日下午在臉書轉發臺灣青年民主協會貼文，痛批成淵高中校方限制學生音樂創作自由，並沒收校歌民主投票結果，「你是不是想去當習近平的狗？如果要獨裁請滾去中國，民主國家的軍人保衛的應該是自由，不是讓你扼殺下一代表達心聲的威權。」486先生也稱，該校長官「也不過就是腦袋裝X的食古不化的過期人。」

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