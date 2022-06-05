快訊／今增124死！　本土增6萬2080例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增62,080例本土個案，另增124例死亡、30例境外移入。
今日新增62,080例本土病例，29,070例男性、32,991例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市(9,232例)、新北市(9,026例)、臺中市(8,699例)、桃園市(5,793例)、臺南市(5,447例)、臺北市(4,452例)、彰化縣(4,217例)、屏東縣(2,557例)、新竹縣(1,516例)、苗栗縣(1,504例)、雲林縣(1,496例)、新竹市(1,257例)、宜蘭縣(1,249例)、南投縣(1,188例)、嘉義縣(1,058例)、花蓮縣(969例)、臺東縣(750例)、基隆市(729例)、嘉義市(552例)、澎湖縣(213例)、金門縣(163例)、連江縣(13例)。
▲0605新增本土病例及分析。（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、57例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至6月3日，死亡日期介於5月21日至6月2日。
指揮中心說明，今日新增30例境外移入個案中，16例男性、14例女性；年齡介於未滿10歲至80歲多歲，感染國家均為調查中。入境日介於今年6月3日至6月4日。
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