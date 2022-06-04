全家祭大杯美式買1送1！慶「高雄全家海神隊封王」快閃優惠

▲全家推出封王快閃優惠，Let’s Café 經典美式大杯等「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店為了歡慶「高雄全家海神隊」今（4）日封王，奪下T1職籃元年總冠軍，線上線下同步祭出封王優惠！6/5上午10點起至6/8，在APP隨買跨店取推出鹼性離子水、能量水、Let’s Café 經典美式大杯等「買1送1」限時限量快閃優惠，跟「神隊友」球迷們共同分享榮耀。

「高雄全家海神隊」歷經例行賽、總冠軍賽一連串的激戰，今日總冠軍戰在客場台體大體育館擊敗強敵臺中葳格太陽隊，終場以103:100強勢封王。全家便利商店歡慶高雄全家海神隊榮獲總冠軍，同時答謝眾多「神隊友」熱力支持，線上線下同步推出封王優惠。

▲慶高雄全家海神隊奪下T1聯盟元年總冠軍，全家便利商店推出封王優惠。（圖／業者提供）

6/5 上午10點起至6/8 23:59止，全家APP「隨買跨店取」推出自有品牌FamilyMart Collection鹼性離子水、小分子氣泡水系列、Power能量水、Let’s Café 經典美式大杯「買1送1」限時限量快閃優惠。

而全家APP的「全+1商城」、電商平台「全家行動購」自6/5至6/11，為期一週全館免運；而實體店舖方面，6/9至6/11，則有全店百件商品「第二件5折」優惠。

慶祝高雄全家海神隊勇奪T1聯盟元年總冠軍，全家便利商店也展現超狂應援，把于煥亞、胡瓏貿、林任鴻、吳怡斌、余純安、吳曉謹等6名本土球員的英姿躍上全家涼麵、三明治、熱狗等鮮食包裝上，邀請「神隊友」粉絲一起吃爆並慶祝勝利。

▲本土球員的英姿躍上全家涼麵、三明治、熱狗等鮮食包裝上。（圖／業者提供）

另外，全家6月限定好咖日也祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購1組，兌換期限至12月26日，再加碼推Let's Café罐裝咖啡（咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡）買6送6，6月6日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

萊爾富至6月5日也於Hi-Life VIP APP整買零取內祭出「現煮檸檬咖啡系列同品項買8送8」優惠，包括特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡、特大杯冰檸檬美式咖啡，最多現省640元，且開放寄杯、跨店兌換；OK mart則有「指定飲品第2杯半價喝」優惠。

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