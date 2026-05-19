千億持股歸零！　比爾蓋茲基金會「賣光微軟股票」原因曝

▲微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

震撼華爾街！在比爾與梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）成立25年多之後，該機構與微軟（Microsoft）的財務關係已正式劃下句點。根據最新持股揭露，該基金會的信託基金已在2026年第一季將最後剩餘的微軟股票全數出清，變現約32億美元，正式宣告一個時代的結束。

為期兩年分批拋售 數十年核心支柱歸零

綜合外媒報導，蓋茲基金會信託基金在2026年第一季賣出了最後剩餘的770萬股微軟股票，這筆持股價值高達大約32億美元。這次的拋售計畫是一項為期兩年、分批進行的逐步退出程序，最初是從2850萬股開始賣起，如今正式收尾。

數十年來，微軟股票一直都是該基金會投資組合的核心支柱。比爾蓋茲（Bill Gates）過去持續從這家他在1975年與保羅艾倫（Paul Allen）共同創立的公司中捐出股份；隨後，華倫巴菲特（Warren Buffett）也藉由定期捐贈其經營的跨國控股與投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的股票，來進一步充實這筆信託基金。

承諾2045年前發完基金 分散單一公司風險

報導指出，在2022年的某個階段，微軟股票曾佔該基金會總持股的27%左右。然而，比爾蓋茲在去年承諾，將在2045年之前將該慈善機構的所有基金全數發放完畢。在做出這項決定後，將如此高比例的資金曝險在單一公司上，在財務上便顯得難以自圓其說。

蓋茲先前曾透露，基金會計劃加快捐款速度，而非像許多傳統慈善基金一樣傾向永久營運。光是今年，該基金會預計就將發放約90億美元的補助金。而最大幅度的減持發生在2025年第三季，當時基金會一口氣賣出了近65%的微軟部位，最終的全面退場則落在2026年初。

持股報告曝光 巨額賣壓蓋過富豪買盤

這項大手筆的出清動作，在5月15日揭露的13F持股報告（13F filing）中正式向大眾公開。在巨額賣壓影響下，微軟股價當天收盤下跌0.42%，收在422美元左右。

事實上，就在同一天，億萬富豪兼避險基金經理人比爾艾克曼（Bill Ackman）才剛為微軟注入新的支撐力道。他的潘興廣場（Pershing Square）管理公司透露，已建立了一筆價值約23億美元的微軟新部位，相當於大約565萬股。

艾克曼強調，微軟目前處於「非常有吸引力的估值」，並認為市場對於Azure的競爭隱憂，以及近期因OpenAI合作夥伴關係變更、導致微軟失去在雲端平台獨家轉售技術權利的擔憂，都過度誇大了。

儘管艾克曼大力力挺，但其買盤仍不足以完全吸收蓋茲基金會的巨額拋售。蓋茲信託基金賣出的股份比潘興廣場買進的多出約200萬股，這也成為當天微軟股價即便有投資人利多興趣卻依舊走低的原因之一。

退出後基金會身價仍破兆 微軟穩坐AI巨頭

根據財經媒體《巴倫週刊》報導，在全面退出微軟之後，蓋茲基金會信託基金的投資組合目前價值仍高達約317億美元。此外，由於該機構屬於私立基金會，其淨資本利得依法可享有僅1.39%的聯邦特種消費稅優惠稅率。

雖然比爾蓋茲如今已不再透過基金會與微軟維持直接的財務牽連，但微軟在當前的人工智慧（AI）投資題材中，依然扮演著舉足輕重的角色。

微軟近期才剛斥資97億美元與IREN簽訂資料中心合約，再加上與倫敦證券交易所的合作，持續鞏固了市場對於Azure長期成長前景的信心。