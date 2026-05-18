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快訊／WHA連續10年拒絕「邀請台灣任觀察員」

▲▼世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

▲世界衛生大會WHA宣布，拒絕將「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」提案納入大會議程。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

新華社最新消息指出，第79屆世界衛生大會（WHA）18日決定，拒絕將個別國家提出的「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」提案納入大會議程，這也是台灣連續第10年被WHA拒於門外。

11友邦提案挺台參與　台灣仍遭WHA排除

我國外交部18日表示，經外交部及相關駐外館處持續努力，11個具有「世界衛生組織」（WHO）會員國身分的我國友邦均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，要求列入本屆WHA議程的「補充項目」（supplementary item）；瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯等友邦國會也以通過友我決議等方式，持續多元為我國際參與發聲。

外交部指出，理念相近國家助我力道也持續提升，反映我國推案所獲廣大迴響。英國外交部持續對外表達支持台灣有意義參與國際組織；瑞典外長Maria Malmer Stenergard在書面回應國會質詢時重申，瑞典政府強力支持台灣各項有意義的國際參與，瑞典及其他理念相近國家以各種方式聯合進洽WHO秘書處，籲請WHO邀請我國以觀察員身分參與。

歐盟批「一中原則」無共識　外交部再提2758決議

歐盟也公開表示，在符合組織規則或慣例的情況下，應允許台灣參與國際體系，並對中國引用「一中原則」不同意台灣參加今年WHA，表態「一中原則」並無國際共識，且歐盟未承認或採用。

外交部重申，聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議並未提及台灣，不能用於排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織；WHO秘書處應嚴守專業及中立，拒絕中國的政治干預，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，以及WHO技術性會議、機制與活動，為全球公共衛生做出貢獻，深化全球健康合作。

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