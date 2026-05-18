MAGA川粉超挺台！民調：逾8成支持美國「協防台灣、承認台灣」

▲川普的支持者頭戴印有「讓美國再次偉大」字樣的棒球帽。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國雷根研究院（Ronald Reagan Institute）最新民調顯示，總統川普鐵粉、支持「讓美國再次偉大」（MAGA）的共和黨選民，比任何受訪的政治族群都更挺台，支持美國協防台灣的比例高達83%。

MAGA超挺台？民調數據曝光

根據該民調數據，MAGA共和黨選民之中，高達83%認為美國協防台灣抵抗中國侵略非常重要。若中國對台灣採取軍事行動，75%支持美軍部署至該地區；72%支持設立禁飛區等措施，甚至包括「擊落中國軍機」；63%支持派遣美國地面部隊防衛台灣。

除此之外，甚至高達84%的MAGA共和黨選民，支持正式承認台灣為獨立國家。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

美國優先or美國領導？MAGA民意出人意料

川普重返白宮第一年，陸續對葉門反抗軍青年運動（Houthis，或譯胡塞運動）、伊朗、委內瑞拉及毒梟船展開空襲，讓烏克蘭深入俄羅斯境內打擊，甚至揚言要派遣美軍介入奈及利亞保護基督徒，讓部分新孤立主義右翼人士抱怨，他花費太多精力處理外交事務。先前也有許多媒體指出，這似乎與川普最初主打的「美國優先」政策相悖。

不過，前白宮首席撰稿人蒂森（Marc Thiessen）在《華盛頓郵報》指出，這份民調顯示，MAGA共和黨選民認為美國在世界舞台上發揮領導作用至關重要，也非常喜歡川普的領導方式，因為他們竟是更鷹派、更偏離孤立主義的政治族群，遠遠超過民主黨選民、中間選民，甚至傳統建制派共和黨選民，不僅拒絕「美國堡壘式」的孤立外交路線，更希望川普在國際舞台上展現更強硬、更積極的領導姿態。