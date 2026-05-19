退休月入7萬不夠用　日男嘆「食物漲最猛」：比3年前貴1倍

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名家住廣島縣的67歲男子SIGEZOU（化名）退休之後，每個月有35萬日圓（大約新台幣7萬元）可以支付開銷，沒想到這筆錢根本不夠用，每年甚至還要動用大約20萬日圓（大約新台幣4萬元）的存款，讓他感到十分焦慮。而對於哪項開支負擔最大，SIGEZOU坦言是食物，過去2、3年間物價飛漲，食物的漲幅最驚人，「感覺比3年前貴了1倍」。

▲SIGEZOU覺得退休後的生活開銷遠超預期。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《All About》報導，67歲的SIGEZOU居住於廣島縣，他擁有自己的房屋，目前存款大約為1000萬日圓、風險資產400萬日圓，原本以為退休後的生活可以靠著自己每個月30萬日圓的退休金，加上妻子5萬日圓的收入過活，沒想到遠遠不夠用。

SIGEZOU表示，除了食衣住行之外，還有醫療、保險等相關費用，以及一些意外支出，所以每年會動用到大約20萬日圓的存款，雖然他已經將存款劃分為投資金和生活開支，但如果未來存款減少的程度超過預期，不排除會利用投資收益來支付生活開銷。

而關於退休後最難負擔的開支，SIGEZOU坦言是食物，過去2、3年間物價飛漲，食物的漲幅最為驚人，「感覺比3年前貴了1倍」，其他東西的價格也跟著上漲，日子真的不太好過，他每天都會去超市購物，以前大概只要花費1000日圓就夠了，現在幾乎每次都要花費2000日圓左右。

SIGEZOU說，雖然退休之後很想去旅行、吃美食，但有鑑於目前的全球趨勢，這種狀況恐怕只會越來越嚴重，只好作罷，現在他每天會跑好幾家店，到處比價，購買最便宜的生活用品，外食次數也從每周1次降為每月2次，並取消所有不需要的東西，例如某些訂閱服務，他正在逐步簡化自己的生活方式，避免陷入退休後的財務危機。